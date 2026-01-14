UNAV Vóley atraviesa un momento decisivo y lanzó un llamado a la comunidad para poder concretar su participación en la próxima Liga Federal, que comenzará el 3 de febrero. El club necesita reunir cerca de $5.000.000 para afrontar los costos que demanda la competencia nacional. Ante esto, Patricia García, delegada, Valentina, jugadora, y Raúl Velázquez, entrenador, hablaron con DIARIO HUARPE y expusieron el panorama de equipo.

Una realidad económica compleja

Patricia Natalia García, delegada del club, explicó que la situación es difícil y refleja el presente de muchos deportes amateurs en el país. “Hoy estamos en una situación difícil, yo creo que la mayoría de los deportes, por la crisis que vive el país”, señaló.

Publicidad

Patricia García, delegada, realiza un sacrificio grande para tratar de conseguir ayuda para su equipo.

Sobre los gastos necesarios, detalló: “Para jugar este tipo de torneos hacen falta recursos: indumentaria, materiales de entrenamiento y alquiler de canchas. Somos un club que no tiene lugar propio, alquilamos para competir en el torneo local y también para entrenar durante enero”.

Carreras contra el tiempo

El equipo deberá contar con el dinero antes del 2 de febrero, fecha de acreditación previa al inicio del torneo. Para lograrlo, UNAV impulsa diversas acciones solidarias. “Vamos a hacer un torneo el próximo fin de semana, un torneo nocturno que empieza a las 18 y termina cuando termine. Por suerte, el vóley apoya mucho a los equipos que nos cuesta más”, explicó García.

Publicidad

Sobre la recaudación, agregó: “Hacemos pollos, un montón de cosas para poder juntar la cantidad de dinero que necesitamos”. El presupuesto aproximado que deben cubrir es de $5.000.000, un monto que el club intenta conseguir mediante sponsors y la colaboración de la comunidad.

El esfuerzo de las jugadoras

Valentina, jugadora, destacó el esfuerzo de todo el equipo para conseguir los fondos para participar de la Liga Federal.

Valentina Pérez, jugadora de UNAV, comentó el sacrificio que implica entrenar y buscar apoyo al mismo tiempo: “Venimos trabajando ya hace un mes y medio, entrenando todos los días de 21:30 a 23:30. Ya participamos en la liga pasada y en esta próxima hemos decidido competir más”.

Publicidad

Sobre el peso extra que implica la preparación y la recaudación, afirmó: “Es un sacrificio más, es dedicarse más tiempo y cabeza. No solo entrenamos, también buscamos recursos para poder jugar. El vóley femenino no siempre tiene el apoyo que tiene el masculino, sobre todo en clubes más chicos como el nuestro”.

La mirada del técnico

Raúl Velázquez, entrenador, alienta a sus jugadoras para competir en la Liga Federal.

El entrenador Raúl Velázquez describió la situación de manera generalizada para todos los clubes: “El panorama es complicado, la parte económica está influyendo demasiado. Las chicas dependen del resultado de conseguir un apoyo, aunque sea de 5.000 pesos, para ir sumando y cumplir con los gastos de la competencia”.

Velázquez resaltó además el sacrificio humano: “No solo es dinero, es tiempo que le quitan a la familia y al trabajo para cumplir el sueño de jugar una Liga Federal, que no sabemos si se va a volver a poder jugar en el futuro”.

Sobre la falta de apoyo oficial, agregó: “Lamentablemente nosotros no podemos acceder a una pauta oficial aún, que administrativamente nos falta un requisito fundamental. Pero por suerte contamos con la solidaridad de instituciones y familias, como la de Sol Naciente de Villaflora, que nos cedió el lugar para entrenar”.

Apoyo y solidaridad

Desde la Federación, la ayuda llega principalmente en facilidades de pago: “Ellos nos permiten pagar en cuotas los aranceles y habilitaciones, lo que ayuda mucho a todos los clubes. También pueden interceder por nosotros con la Liga Federal, porque seis de los siete equipos de San Juan van a jugar la competencia”, señaló Velázquez.

Sobre la competencia con otros clubes, aclaró: “Todos estamos en la misma situación, UPCN, la universidad, Obras. Por eso es fundamental el esfuerzo de cada equipo, porque cada uno debe cubrir gastos y sacrificios similares”, cerró.