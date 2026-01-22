El tráfico y la tenencia ilegal de aves silvestres continúan siendo una problemática persistente en San Juan, pese a los operativos que se sostienen a lo largo del año mediante controles de ruta, allanamientos y acciones coordinadas con fuerzas de seguridad. Durante 2025, la Secretaría de Ambiente llevó adelante numerosos procedimientos que permitieron rescatar ejemplares destinados a la venta clandestina, además de labrar actas por otras infracciones vinculadas a la fauna.

“Durante el año pasado se labraron 156 actas de infracción por parte del personal de Fauna, de las cuales 25 correspondieron específicamente a incautación de aves en distintos procedimientos”, explicó en diálogo con DIARIO HUARPE el director de Conservación, Ezequiel Salomón. En ese marco, precisó que “las especies que más se repiten en los secuestros vinculados al comercio ilegal son los benteveos y las diucas, principalmente por la demanda asociada a su canto”.

Según el relevamiento oficial, además de los casos vinculados a aves, se registraron otras 48 actas relacionadas con caza furtiva de distintas especies. “Un dato particular es que una parte importante de esas infracciones estuvo asociada a la tenencia y transporte de perros galgos, utilizados habitualmente para la caza ilegal”, indicó el funcionario. Este fenómeno se repitió en distintos puntos de la provincia y encendió alertas sobre prácticas arraigadas en zonas rurales.

Zonas con mayor incidencia

De acuerdo con la información recopilada por la Secretaría de Ambiente, algunos departamentos concentraron mayor cantidad de intervenciones. “Durante el último año se observó una incidencia más alta en Albardón, especialmente en áreas rurales, además de Iglesia, Zonda y Caucete”, señaló Salomón. En esos territorios, los controles se intensificaron ante la reiteración de denuncias y antecedentes.

Operativos recientes en 2026

En el inicio de 2026, los procedimientos no se detuvieron. “Ya se realizaron operativos exitosos en conjunto con la Policía Rural y la Policía Ecológica, con incautaciones desde los primeros días del año”, afirmó el director de Conservación. En ese sentido, detalló que “aproximadamente 50 aves fueron rescatadas en distintos allanamientos recientes”.

Una vez incautadas, las aves ingresan a un proceso de recuperación. “Los ejemplares son trasladados a espacios habilitados, donde reciben atención veterinaria y un manejo biológico adecuado para evaluar su posible reinserción en el hábitat natural”, explicó Salomón, al referirse al trabajo articulado con centros de rehabilitación privados.

Consecuencias legales

Respecto de las sanciones, desde la Secretaría de Ambiente se indicó que “en todos los casos se labran las actas correspondientes, que luego son remitidas a los juzgados de paz o de faltas del departamento interviniente”. Finalmente, Salomón aclaró que “las multas y penalidades quedan sujetas a lo que determine el juez competente en cada situación”.