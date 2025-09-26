Una abuela viuda de Midlothian, Virginia, logró ganar 150.000 dólares en el sorteo Powerball tras seleccionar sus números mediante la inteligencia artificial ChatGPT, en un hecho que ha despertado interés sobre el rol de la tecnología en decisiones cotidianas.

Carrie Edwards jugó en línea por primera vez el 8 de septiembre y optó por agregar un dólar extra al complemento "Power Play", que triplicó su premio inicial. La organización Virginia Lottery confirmó oficialmente su victoria en una conferencia de prensa.

Publicidad

Edwards explicó: “me preguntaba cómo elegir mis números porque nunca había jugado en línea, cuando se me ocurrió preguntarle a ChatGPT”. Según relató, le consultó al asistente virtual: “ChatGPT, háblame sobre estos 1.700 millones y dime si tienes cifras para mí”.

La inteligencia artificial, sin prometer resultados, le respondió: “Carrie, sabes que todo se trata de suerte, ¿verdad?” y le proporcionó una combinación de números que la mujer utilizó para completar su jugada antes del cierre de la venta digital.

Publicidad

Dos días después, Edwards recibió un mensaje en su teléfono que decía “favor de recolectar sus ganancias de lotería”, mensaje que inicialmente pensó que era una estafa, hasta que verificó en su cuenta y confirmó su premio.

El director ejecutivo de Virginia Lottery, Khalid Jones, informó que la ganadora acertó cuatro de los cinco números principales y el Powerball especial, lo que le otorgó el premio de 150.000 dólares.

Publicidad

En un gesto solidario, Edwards anunció que donará la totalidad de su premio a tres organizaciones: la Asociación para la Degeneración Frontotemporal (AFTD), que investiga una enfermedad que afectó a su esposo bombero; Shalom Farms, que combate la inseguridad alimentaria; y Navy-Marine Corps Relief Society, que apoya a militares y sus familias.

Sobre su decisión, la ganadora comentó: “En cuanto sentí esa bendición, supe lo que debía hacer” y agregó que estas organizaciones representan “sanación, servicio y comunidad”.

Desde Virginia Lottery indicaron que la cantidad de jugadores que utilizan combinaciones automáticas o asistidas por inteligencia artificial ha aumentado en los últimos meses, aunque recordaron que ganar sigue siendo una cuestión de probabilidad estadística.

Edwards evitó dar consejos para ganar, pero afirmó: “si tienes la oportunidad de cambiar la vida de alguien más, hay que hacerlo”. La lotería Powerball sigue ofreciendo premios que pueden superar los 1.000 millones de dólares y está abierta a todos los residentes del estado, con opciones de compra en línea y en puntos físicos.