Una importante empresa lanzó una búsqueda laboral en San Juan para cubrir el puesto de Planner Comercial, una posición clave para quienes disfrutan del análisis de datos y del diseño de estrategias que impactan directamente en el negocio.

Según la convocatoria, la misión principal del cargo será optimizar ventas, rentabilidad e inventario, asegurando que los productos lleguen al lugar y momento adecuados.

Los requisitos para postular incluyen:

Más de tres años de experiencia en planificación comercial o de compras.

Formación en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Economía o carreras afines.

Conocimientos de Excel avanzado y manejo de Power BI (excluyente).

Perfil analítico, orientado a resultados y con excelentes habilidades interpersonales.

La empresa destacó que buscan personas dinámicas, proactivas y con fuerte capacidad para interpretar datos y transformarlos en estrategias comerciales efectivas. Los interesados deben enviar un mail al correo equipovallejo.rrhh@valenet.com.ar con el asunto: PLANNER COMERCIAL.