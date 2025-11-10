Publicidad
Provinciales > Búsqueda laboral

Importante empresa busca Planner Comercial en San Juan

Una compañía con presencia nacional abrió una convocatoria para incorporar a su equipo un Planner Comercial. 

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Quienes cumplan con los requisitos y deseen formar parte del equipo pueden postularse de manera online. Foto: Gentileza.

Una importante empresa lanzó una búsqueda laboral en San Juan para cubrir el puesto de Planner Comercial, una posición clave para quienes disfrutan del análisis de datos y del diseño de estrategias que impactan directamente en el negocio.

Según la convocatoria, la misión principal del cargo será optimizar ventas, rentabilidad e inventario, asegurando que los productos lleguen al lugar y momento adecuados.

Los requisitos para postular incluyen:

  • Más de tres años de experiencia en planificación comercial o de compras.
  • Formación en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Economía o carreras afines.
  • Conocimientos de Excel avanzado y manejo de Power BI (excluyente).
  • Perfil analítico, orientado a resultados y con excelentes habilidades interpersonales.

La empresa destacó que buscan personas dinámicas, proactivas y con fuerte capacidad para interpretar datos y transformarlos en estrategias comerciales efectivas. Los interesados deben enviar un mail al correo equipovallejo.rrhh@valenet.com.ar con el asunto: PLANNER COMERCIAL.

 

