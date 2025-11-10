Provinciales > Búsqueda laboral
Importante empresa busca Planner Comercial en San Juan
POR REDACCIÓN
Una importante empresa lanzó una búsqueda laboral en San Juan para cubrir el puesto de Planner Comercial, una posición clave para quienes disfrutan del análisis de datos y del diseño de estrategias que impactan directamente en el negocio.
Según la convocatoria, la misión principal del cargo será optimizar ventas, rentabilidad e inventario, asegurando que los productos lleguen al lugar y momento adecuados.
Los requisitos para postular incluyen:
- Más de tres años de experiencia en planificación comercial o de compras.
- Formación en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Economía o carreras afines.
- Conocimientos de Excel avanzado y manejo de Power BI (excluyente).
- Perfil analítico, orientado a resultados y con excelentes habilidades interpersonales.
La empresa destacó que buscan personas dinámicas, proactivas y con fuerte capacidad para interpretar datos y transformarlos en estrategias comerciales efectivas. Los interesados deben enviar un mail al correo equipovallejo.rrhh@valenet.com.ar con el asunto: PLANNER COMERCIAL.