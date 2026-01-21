Se viene la 7° edición de la Vuelta Inclusiva en San Juan con récord de participantes. La tradicional prueba de ciclismo adaptado se desarrollará este viernes 23 de enero en Santa Lucía, en el marco de la Vuelta a San Juan, y contará con modalidades participativa y competitiva. Ciclistas de distintas provincias se darán cita en un evento que promueve la inclusión, el deporte y la participación social.

La modalidad participativa reunirá a casi 200 personas, incluyendo la participación de ONGs de toda la provincia, marcando una importante convocatoria. El circuito será sobre calle Colón, con una distancia aproximada de 2 kilómetros. La largada está prevista para las 18 y la premiación se realizará alrededor de las 18:45. Esta instancia busca visibilizar el deporte adaptado como una herramienta de inclusión y encuentro social.

Por su parte, la modalidad competitiva contará con 36 atletas, superando los registros anteriores y destacando la participación de ciclistas provenientes de Mendoza, Córdoba, Tucumán y San Luis, lo que refuerza el carácter federal del evento. El circuito competitivo tendrá una extensión de 7,600 kilómetros, recorriendo las calles Colón, Cordillera de los Andes, San Juan y San Lorenzo, regresando nuevamente a calle Colón. La largada se realizará a las 19 y la premiación está programada para las 20:15.

La competencia se desarrollará en cuatro categorías: B (Tándem – V/M) con 14 atletas que recorrerán 30,400 km; C (Individual – V/M) con 10 atletas y la misma distancia; H (Handbike – V/M) con 7 atletas que recorrerán 22,800 km; y T (Triciclo – V/M) con 5 participantes en un circuito de 7,600 km. La Vuelta Inclusiva sigue consolidándose como un espacio histórico de participación y visibilidad, brindando oportunidades de competencia y encuentro para personas con diferentes capacidades.

El evento refleja el compromiso de San Juan con el deporte adaptado y la inclusión social, y se espera que esta séptima edición marque un hito en la historia de la prueba por la cantidad de participantes y la calidad de la organización.