La amistad entre La Joaqui, referente del RKT, y la actriz China Suárez, actual pareja de Mauro Icardi, terminó de manera definitiva, en medio de rumores de distanciamiento, falta de interés o hasta una supuesta pelea por un hombre.

A pesar de las versiones que circularon, La Joaqui decidió volver a abordar este capítulo de su vida, explicando el final de su vínculo con la actriz. Consultada por un cronista, la cantante señaló que la desvinculación ocurrió porque "nos dejamos de pertenecer". Explicó que, si bien en la preadultez se puede pensar igual, al llegar a los treinta años, las personas pueden dejar de compartir los mismos pensamientos.

La artista enfatizó que, si ya no se está entendiendo con otra persona, es preferible separarse: "Vos pensás así, yo así, es mejor. Dejemos el amor intacto". Posteriormente, La Joaqui destacó su postura sobre cómo finalizar las relaciones, afirmando que “Quedarse hasta odiarse es algo que tenemos que dejar de tener como tabú”.

La cantante de RKT sostuvo que las personas no están obligadas a sostener vínculos donde ya no comparten los mismos valores o pensamientos. Insistió en que está bien no pensar igual y que lo incorrecto es "forzar un vínculo que ya no fluye, por respeto a lo que fue". La Joaqui también se refirió a las versiones de un supuesto cruce con la China Suárez por un hombre. Aseguró que las situaciones sugeridas sucedieron mucho después de que ellas se hubieran desvinculado. “Yo no me pelearía con una mujer por eso. Por un chabón”, sentenció.

En su opinión, se dejaron de vincular porque tenían "intereses distintos". Señaló que mientras una "quería ir por la izquierda" ella prefería ir "por la derecha", concluyendo que lo más sano en esa situación era "decir adiós".

Durante su etapa de mayor cercanía, China Suárez y La Joaqui compartieron momentos tanto profesionales como privados, a pesar de provenir de "universos distintos dentro del arte y la música". Su complicidad se reflejó en publicaciones conjuntas y en eventos, como el cumpleaños que la actriz organizó para la cantante. Sin embargo, las interacciones en redes sociales cesaron de forma abrupta, y su presencia conjunta en eventos desapareció, lo que despertó la curiosidad de los medios.

Entre las hipótesis que circulan sobre el origen del quiebre, una de las más difundidas apunta a un supuesto triángulo amoroso con el futbolista colombiano James Rodríguez. Versiones expuestas por panelistas televisivos sugirieron que, tras la ruptura de La Joaqui con el deportista, la China Suárez habría comenzado a seguirlo en redes sociales. Estas sospechas se intensificaron cuando se compartieron imágenes de la actriz paseando en el auto del futbolista en Colombia.

Otra teoría, difundida en el streaming Bondi Live, indica que el conflicto se originó por la relación de ambas artistas con el trapero Ecko. Según esta versión, China Suárez habría iniciado un romance con el músico mientras él mantenía una relación con la actual pareja de Luck Ra, lo que habría provocado el enojo de La Joaqui y una ruptura definitiva. En este contexto, la panelista Yanina Latorre afirmó que "la enemistad entre las artistas es total".