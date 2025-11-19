Colegio Farmacéutico de San Juan asegura que las farmacias funcionarán normalmente

En un contexto de tensiones sectoriales, las entidades representativas del sector farmacéutico de San Juan emitieron un comunicado conjunto para desmentir categóricamente una suspensión en la prestación de servicios a los afiliados de la Obra Social Provincia (DOS). El pronunciamiento del Colegio Farmacéutico de San Juan y la Asociación Propietarios de Farmacias (APF) se produce como respuesta al anuncio de paro realizado por el colectivo "Farmacias Sanjuaninas en Riesgo", que había convocado a una medida de fuerza a partir del 20 de noviembre.

Las instituciones reconocieron que la situación económica general es compleja y requiere de un diálogo permanente, pero manifestaron su plena voluntad de trabajo y confianza en que las cuestiones pendientes se resolverán a través de las vías formales e institucionales correspondientes. En un claro distanciamiento de la medida de fuerza anunciada, las entidades desarticularon y desautorizaron explícitamente cualquier iniciativa que se realice al margen de la institucionalidad, subrayando que toda acción colectiva debe ser previamente discutida, consensuada y coordinada por las entidades representativas para minimizar el impacto sobre los afiliados.

El colectivo "Farmacias Sanjuaninas en Riesgo" había justificado su medida en los persistentes atrasos en los pagos por parte de la DOS, situación que calificaron de "insostenible" y que afecta su capacidad para abastecerse de medicamentos. No obstante, las entidades oficiales reafirmaron su vocación de servicio y su compromiso con la salud de la comunidad, explicitando que no es su intención generar incertidumbre ni afectar la continuidad de las prestaciones.

Se reafirmó que las farmacias de la provincia continúan prestando servicios con total normalidad, desmintiendo así la efectividad del paro anunciado por el sector disidente.