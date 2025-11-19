Un famoso contó cómo la China Suárez le salvó la vida a un ser querido

El periodista Gustavo Méndez reveló la conmovedora historia detrás del rescate y la urgente operación de su perrita, Rufina, una chihuahua maltratada que necesita cuidados especiales. En su relato, el periodista de "La Mañana con Moria" no pudo contener las lágrimas al contar el gesto de La China Suárez que lo ayudó en el momento más duro de su vida.

Gustavo Méndez y su pareja, Belén (oriundos de San Nicolás y Rosario, respectivamente), adoptaron a Ruffy, una chihuahua rescatada que, según el veterinario, estuvo enjaulada y fue muy maltratada. Ruffy, que actualmente tiene unos 10 años, presenta varios traumas. El comunicador detalló que su perrita fue muy maltratada, no tuvo infancia y nunca fue cachorra, lo cual fue confirmado por la forma de sus patitas y piernas.

Méndez, que se refiere a Rufina como su "perrija" (hija perruna), relató que ella recién ladró a los nueve meses de ser rescatada y le cuesta jugar o andar en la calle, ya que se "atormenta mucho" al llegar a la esquina. Además, a veces no entra al abrir la puerta porque anteriormente le pegaban patadas, y la perrita no tiene dientes.

La pareja transitó una crisis cuando Ruffy tuvo un grave problema de salud. Descubrieron que su perra no estaba castrada y que le habían hecho tener cría. Ante la necesidad de una cirugía de emergencia y sin un cirujano de confianza en Buenos Aires, Méndez decidió escribirle a China Suárez, quien es conocida por su labor como rescatista de animales.

La respuesta de la actriz fue inmediata y desinteresada, conectándolos con el veterinario Santiago de la veterinaria Burgues de Olivos. El profesional atendió a Méndez y Belén un sábado, explicándoles la situación durante dos horas, y esa misma noche llevaron a Ruffy para que le pusieran suero. La cirugía se realizó el día lunes y la atendieron muy bien, logrando salvarle la vida a Ruffy.

Lo que más conmovió a Méndez fue el inmenso gesto de la clínica: cuando preguntó cuánto debía, le cobraron "cero". El periodista sostuvo que el profesional le dijo: "Y le digo '¿Por qué?' Porque la China me ayudó mucho y yo no les cobro a los que me mandan la China". Méndez se sintió "eternamente agradecido" por el hecho de que no le cobraron nada.

Méndez destacó la lealtad de los perros, mencionando que la perrita lo acompaña y lo "banca" en sus secuelas físicas, como la escoliosis, y sus malos humores. Su conexión con China Suárez, la cual le fascina por sus manos hermosas y su trato dulce con Ruffy, comenzó porque ella le reaccionaba a todas las historias que subía sobre los progresos de la perrita.

Con emoción, el periodista resaltó la importancia de la adopción, especialmente de perros mayores y con traumas. Pidió que la gente "adopte y que no compren" porque Ruffy es "viejita y nadie adopta perros viejitos con todos estos traumas", y aseguró que el amor que devuelven es increíble. También reflexionó sobre la soledad y el conflicto constante en la sociedad actual, lo que hace que tener un ser vivo como Ruffy sea muy importante.