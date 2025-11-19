El regreso a casa, que suele ser un momento de alivio, se convirtió en una pequeña pesadilla doméstica para Julieta Poggio, la popular influencer y actriz. Tras varias semanas de aventura en Tailandia, la joven regresó a Argentina y compartió con sus más de tres millones de seguidores en Instagram el motivo por el cual no podía entrar a su casa.

Poggio confesó que se encontraba en una situación de la cual no estaba orgullosa. De hecho, afirmó que se avergonzaba porque hacía dos días que no quería entrar a su departamento para no afrontar la situación. La imagen compartida por la ex participante de Gran Hermano (Telefe) mostraba un paisaje caótico: valijas a medio vaciar, bolsos, zapatos y ropa cubriendo el piso. Este desorden estaba desbordado tanto por el regreso de viaje como por los preparativos de una próxima mudanza.

La modelo recalcó que todo estaba muy desordenado por las cosas del viaje y las valijas que fue desarmando, y además, porque se tiene que mudar. “Sí, llegó la hora de mudarme y la verdad es que no sé por donde empezar”, admitió, con el rostro visiblemente cansado. Se mostró humana y frágil, pidiendo auxilio a su comunidad mientras se preguntaba: “¿Viste cuando te parás y decís: ‘No sé por donde empezar?’”.

Poco después, la influencer compartió el video entrando a su departamento, lo que reveló la magnitud del desorden. Exclamó: “Quilombo, quilombo, quilombo… ¡No, chicos! ¡Mi casa nunca estuvo así!”, mientras la cámara mostraba montañas de pertenencias dispersas. El desorden incluso alcanzaba el balcón, donde había valijas cerradas a medio camino y bolsas apartadas. Poggio, aunque frustrada, prometió que se pondría las pilas.

La mudanza es inminente ya que la joven explicó que se muda al departamento que compró porque lo estuvo remodelando y ya está todo terminado y listo para vivir ahí. Poggio reveló que la mudanza representa una mezcla de nostalgia e ilusión, ya que le dio mucho, está muy feliz en Colegiales y ama el barrio, pero se viene una etapa más madura.

Sin embargo, en un giro de la trama, la revelación final llegó con humor y resignación. Poggio explicó que no vivirá en su departamento hasta el año que viene porque se va a hacer la temporada a Carlos Paz. La temporada será desde el 22 de diciembre hasta febrero. Esto significa que se va a mudar y armar valijas para luego vivir en Córdoba, sumándose al elenco de la obra teatral Cortocircuito junto a Pedro Alfonso, Yayo Guridi, Viviana Saccone y Sebastián Almada. La joven cerró su confesión con un grito colectivo: “¡Fuerzas para mí y toda la gente que se muda! ¡Qué estrés!”.