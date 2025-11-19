Las críticas y opiniones sobre el complicado presente de Marcelo Tinelli son cada vez más. Recientemente, el conductor confirmó a través de su Instagram que abandona su lugar en "Estamos de Paso". Al respecto, la comunicadora Josefina Pouso opinó en Puro Show (El Trece) que no le sorprendió su renuncia a Carnaval stream, pues la situación "no daba para más".

Pouso, quien participó del Cantando 2024, ha sido muy crítica con Tinelli desde que hizo público que el último mes de trabajo tardaron tres meses en pagarle. La comunicadora relató que habló del tema con la gente de contaduría, aunque no directamente con Marcelo. Sin embargo, gracias a que Florencia Peña y Luisa Albinoni lo contaron, todos los participantes pudieron salir a reclamar lo suyo.

La comunicadora se mostró contundente al deslizar que "Quizá para él ese sueldo que nos debían era una simple botella de vino, pero para nosotros no era así". Pouso afirmó que había un chat de WhatsApp con todos los participantes donde el comentario general era "me hincha las pelot que el tipo tenga la gran vida y a nosotros nos digan ´no sabemos cuándo te puedo pagar´"**.

Pouso, que actualmente forma parte del panel de Profesionales de Siempre, aseguró que lo que más le molesta de la actitud de Tinelli es que expusiera públicamente la gran vida que tiene cuando muchos de sus trabajadores no recibían su pago. Señaló que no critica que se vaya de viaje o que coma lo más caro, sino que lo publique.

Además, Pouso se mostró firme en su postura contra la defensa que esgrimió el conductor: "Me dio bronca cuando él salió a decir ´la deuda es de la empresa, no mía´". Ella replicó que, si bien él es la cara visible, las transferencias eran de su cuenta personal, por lo que no podía excusarse con que el problema era de la empresa. La comunicadora también afirmó que el histórico productor Chato Prada le comentó un día que estaba "en la misma situación" que ella, dejando en claro que él también se vio afectado por la complicada situación económica.