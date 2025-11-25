Este martes se cumplen cinco años de la muerte de Diego Armando Maradona y, como cada aniversario, el recuerdo del astro volvió a encender las redes y los corazones de millones de fanáticos. La cuenta oficial del Diez reapareció con una publicación que impactó de inmediato por su carga emocional y simbólica.

“Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo, sigo aquí, resucitando”, escribió el perfil oficial, citando una estrofa de “Como la cigarra”, la emblemática canción de Mercedes Sosa que se ha convertido en un himno a la resistencia, la memoria y la resurrección. El mensaje estuvo acompañado por una fotografía en blanco y negro de Maradona, mirando hacia arriba, como desafiando al tiempo y reafirmando su eterna presencia.

La última actividad en la cuenta había sido el 25 de noviembre de 2024, en el cuarto aniversario de su fallecimiento. Aquel posteo mostraba a Diego con la camiseta de la Selección argentina, conduciendo la pelota con su zurda inmortal. La frase “Te amamos (1960-∞)” y la palabra “Justicia” acompañaban esa imagen que recorrió el mundo.

El 25 de noviembre de 2020 quedó grabado para siempre, el día en que el planeta recibió, con conmoción, la noticia de la muerte del máximo ícono del fútbol argentino. Maradona atravesaba una internación domiciliaria en una casa del country San Andrés, en Tigre, donde finalmente falleció, dejando un legado imposible de medir.

En este nuevo aniversario, Boca Juniors, club decisivo en su carrera, donde explotó en el Metropolitano 1981 y donde se retiró en 1997, decidió rendirle un homenaje especial. La institución publicó un breve video cargado de simbolismo, que rápidamente emocionó a los hinchas.

En las imágenes, distintos simpatizantes xeneizes se acercan a la estatua del Diez ubicada en uno de los pasillos internos de La Bombonera. Cada uno deposita una pequeña margarita sobre la pierna izquierda de la figura, en un gesto profundo y sencillo que representa el amor que Maradona sigue generando.

La secuencia está musicalizada con una versión acústica de "La mano de Dios”, la canción que Rodrigo Bueno le dedicó y que desde entonces se transformó en un himno eterno para recordar su grandeza.

A cinco años de su partida física, Diego, como dice la canción, parece seguir resucitando en cada homenaje, en cada recuerdo, en cada gesto que lo vuelve a traer al presente.