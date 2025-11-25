Un hombre que circulaba a caballo por las calles de La Plata fue atropellado por un conductor que, tras provocarle una fractura de cadera, decidió escapar sin asistirlo. El episodio, ocurrido días atrás en la zona de 121 y 67, quedó registrado por las cámaras de seguridad y generó indignación por la actitud del automovilista.

La víctima, identificada como Diego Hernán Clavijo, relató que se desplazaba a caballo cuando el vehículo lo embistió de lleno, provocando que tanto él como el animal cayeran violentamente sobre el asfalto. Las imágenes, difundidas en las últimas horas, muestran el momento del impacto y la caída.

Según el testimonio de Clavijo, el conductor descendió del auto tras el choque, observó la situación desde cierta distancia y no brindó ningún tipo de ayuda. Vecinos que presenciaron la escena se acercaron de inmediato para asistir al jinete mientras el automovilista se mantuvo apartado y, finalmente, se retiró del lugar.

Minutos después arribó una ambulancia del SAME que trasladó al herido al Hospital San Martín, donde los médicos confirmaron una fractura de cadera que requirió cirugía de urgencia. “Me pusieron varios tornillos”, contó la víctima, quien lamentó especialmente la indiferencia del conductor. “Frenó y se quedó, pero sin acercarse, y en cuanto me llevó la ambulancia se fue”, denunció.

Clavijo también cuestionó que la Policía no se presentara en el lugar y aseguró que el responsable nunca intentó contactarlo ni dejar sus datos. En cuanto al caballo, solo sufrió lesiones leves y se recupera sin complicaciones.

Ante la ausencia de información oficial y la falta de identificación del conductor, la víctima pidió que cualquier testigo del hecho aporte datos que permitan avanzar con la investigación y dar con el automovilista que protagonizó el violento impacto.