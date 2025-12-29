Salud y Bienestar > Nueva disposición
A partir de enero de 2026, cambia el esquema de la vacuna Triple Viral para niños
POR REDACCIÓN
El Ministerio de Salud de la Nación informó una modificación significativa en el Calendario Nacional de Vacunación, con el objetivo de fortalecer la protección de la población infantil frente a enfermedades prevenibles. A partir del 1 de enero de 2026, la segunda dosis de la vacuna Triple Viral (contra sarampión, rubéola y paperas) se aplicará a los 15 meses de edad.
Esta actualización, respaldada por recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Comisión Nacional de Inmunizaciones, busca reducir el período de susceptibilidad a estas enfermedades en los niños y niñas, previniendo así complicaciones graves.
¿A quiénes afecta este cambio?
La medida aplica de manera diferenciada según la fecha de nacimiento:
Niños nacidos a partir del 1º de octubre de 2024: Recibirán su segunda dosis de la vacuna Triple Viral a partir de los 15 meses de edad, desde el 2 de enero de 2026 en adelante.
Niños nacidos hasta el 30 de septiembre de 2024: Continuarán con el esquema anterior, recibiendo esta segunda dosis entre los 4 y 5 años de edad, según corresponda a su cohorte.
Motivos de la actualización: protección anticipada
La decisión de adelantar la dosis responde a dos riesgos epidemiológicos principales:
Sarampión: Persisten brotes activos a nivel mundial, lo que genera un riesgo constante de reintroducción del virus en Argentina. Coberturas de vacunación por debajo del 95% facilitan la aparición de casos y brotes, incluso en países que habían logrado la eliminación.
Rubéola: Esta enfermedad, si es contraída por mujeres embarazadas, puede causar el Síndrome de Rubéola Congénita, con consecuencias graves y permanentes para el recién nacido, como malformaciones cardíacas, sordera y ceguera.
Un llamado a la responsabilidad comunitaria
El Ministerio de Salud recuerda que la vacuna Triple Viral es segura, gratuita y obligatoria. Su alta eficacia para prevenir estas enfermedades requiere la aplicación de dos dosis para lograr una protección completa y duradera.
Vacunarse a tiempo es un acto de cuidado individual y colectivo. Cumplir con el calendario no solo salva vidas, sino que construye una "barrera" de inmunidad comunitaria que protege a quienes no pueden vacunarse por razones médicas, como los bebés muy pequeños o personas con ciertas condiciones de salud.
Las familias con niños y niñas en las edades afectadas deben acercarse a cualquier centro de vacunación u hospital público para consultar y aplicar las dosis correspondientes. Mantener el carnet de vacunación al día es la herramienta más efectiva para sostener la salud pública.