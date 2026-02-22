Efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvieron este sábado en el partido bonaerense de San Martín a una mujer de 35 años acusada de participar del violento asalto al guitarrista Daniel “Alambre” González, ocurrido el 15 de febrero en su departamento del barrio porteño de Caballito.

La investigación avanzó tras el rastreo de una transferencia por una billetera virtual que los delincuentes obligaron a realizar a la víctima y gracias a las pericias sobre las cámaras de seguridad del edificio, lo que llevó a identificar a la sospechosa y solicitar una orden de allanamiento que terminó con su aprehensión.

El guitarrista, de 69 años y exintegrante del entorno artístico de Norberto “Pappo” Napolitano, había sido abordado por una pareja cuando ingresaba al ascensor de su edificio. Los asaltantes lo obligaron a entrar a su vivienda, donde lo maniataron, golpearon y amordazaron antes de despojarlo de dos guitarras eléctricas, 15 pedales importados, dinero en efectivo, documentación personal, un teléfono celular y otros objetos de valor.

Durante el procedimiento en el conurbano bonaerense, los agentes secuestraron once pedaleras, cables, transformadores y otros elementos que habían sido sustraídos durante el robo, recuperando parte del equipamiento del músico. Aunque aún falta hallar la guitarra principal de gran valor afectivo para González, la detención y el secuestro de instrumentos fueron celebrados por colegas y amigos del artista.

La imputada fue trasladada a una dependencia policial por orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 36, a cargo del magistrado Alejandro Ferro, quien supervisa las medidas de rigor. La Policía continúa la búsqueda del segundo sospechoso, un hombre que ya habría sido identificado a través de los movimientos previos al asalto.

Mientras tanto, la comunidad musical y amigos del histórico guitarrista celebran el avance en la causa y la recuperación de parte de sus pertenencias, aunque la guitarra más preciada aún no fue localizada.