El fiscal Germán Vera Tapia, a cargo de la investigación por el trágico accidente en la Ruta 2 que dejó dos personas muertas y más de cuarenta heridos, sostuvo una primera hipótesis que complica a los dos choferes del micro siniestrado. De acuerdo con las primeras pericias, el conductor habría perdido el control del vehículo al quedarse dormido, contradiciendo así la versión inicial que indicaba que un auto se había cruzado en el camino.

Vera Tapia explicó que uno de los conductores le aseguró a los Bomberos y a algunas de las víctimas que un vehículo lo había obligado a maniobrar, pero las conclusiones de Policía Científica van en otro sentido. “Aparentemente no giró en la curva, como si se hubiese quedado dormido. No se ven marcas de vuelco por esquive, se ven marcas de vuelco por seguir derecho”, afirmó el fiscal sobre los primeros resultados.

El funcionario judicial también señaló que ambos choferes contaban con las libretas que registran los horarios correspondientes al descanso obligatorio. “La travesía arrancó a la 1 de la mañana y siendo dos choferes estaría todo en regla”, indicó, aunque aclaró que las responsabilidades penales todavía se encuentran bajo análisis.

Uno de los conductores quedó aprehendido por el delito de homicidio culposo agravado por el uso de vehículo automotor, calificado por la muerte de dos personas, luego de haber sido atendido por heridas leves. El segundo chofer, que no sufrió lesiones y dio negativo en el test de alcoholemia, también fue detenido preventivamente mientras se aguarda la extracción de sangre.

El fiscal confirmó que las dos víctimas fatales son mujeres y que todos los pasajeros del micro eran mayores de edad. Además, detalló que hay “tres internados graves que están fuera de peligro”, junto con 28 heridos asistidos en General Pirán y otros 12 en Coronel Vidal.

Finalmente, aclaró que el micro había sido contratado de manera particular por un grupo de militantes que viajaba rumbo a Mar del Plata para participar de un acto encabezado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof.