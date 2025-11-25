El dolor de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por el mal momento de salud de una amiga

El plató de Intrusos se cubrió de una inusual seriedad este lunes. Aquella alegría que habitualmente precede al inicio del ciclo de espectáculos fue reemplazada por un clima de profunda consternación, liderado por sus conductores, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Ambos presentadores se detuvieron al comienzo del programa para compartir una noticia que los golpeaba de cerca, dejando de lado el motivo de festejo reciente. Lussich, con un semblante cargado de preocupación, fue el encargado de transmitir la dolorosa novedad.

“La verdad teníamos pensado empezar el programa festejando el Martín Fierro Latino que se ganó Intrusos pero lamentablemente, nos toca arrancarlo de otra forma”, anunció el periodista para luego revelar el motivo: la salud de Mecha Portillo, productora histórica del medio y amiga personal de ambos, se encuentra en un estado crítico.

Portillo está atravesando una severa neumonía bilateral, una complicación que la obligó a ser ingresada en terapia intensiva. “Está internada en terapia intensiva, con respirador y batallando por su vida”, detalló Lussich.

La situación es tan delicada que Pallares y Lussich hicieron un llamado directo a la solidaridad de la audiencia. El conductor se dirigió al público con una súplica: “Les pedimos una cadena de oración para que pueda superar este momento complicado de salud, la prueba más difícil que le tocó atravesar en su vida”.

La productora había compartido con ellos la reciente gira de la obra “Socios al desnudo” que concluyó en Jujuy el pasado fin de semana. Tras el regreso, la salud de Portillo se descompensó rápidamente, derivando en la internación de urgencia.

La conmoción era palpable en el aire. Visiblemente afectados, Lussich concluyó remarcando el vínculo que los une: “Para nosotros, más que una compañera, es una amiga”.