A 5 años de la muerte de Maradona, Rocío Oliva pide justicia

A cinco años de la muerte de Diego Armando Maradona, ocurrida el 25 de noviembre del 2020, Rocío Oliva, quien fue su pareja durante varios años, brindó una entrevista conmovedora en Puro Show. En sus declaraciones, Oliva combinó el dolor por la pérdida con reproches y una mirada directa hacia el estado de la causa que investiga el fallecimiento del ídolo mundial.

Las palabras de Oliva se dieron justo en medio de un fuerte sacudón judicial: la destitución de la jueza Julieta Makintach. Consultada sobre este cambio en la causa, la exfutbolista apoyó la decisión: “Me parece bien la decisión de la Justicia con la jueza Makintach, creo que es una buena manera de saber que la justicia existe”. Agregó que: “A veces tarda, pero hay. Eso es reconfortante para todos”.

Rocío Oliva también reflexionó sobre las distintas hipótesis que han circulado en torno a la muerte del Diez. La expareja de Maradona expresó que lo que les gustaría a todos es que “Diego tenga Justicia, que se sepa qué pasó, por qué se vino tan abajo de pronto”. Respecto a la posibilidad de un homicidio, Oliva consideró que pensar que lo mataron es "un montón". Sin embargo, indicó que si las hijas de Diego piensan eso, espera que la Justicia se encargue de demostrarlo: “Yo creo que es un montón pensar que lo mataron, pero si sus hijas piensan eso, ojalá la Justicia se encargue de demostrarlo”. A nivel emocional, dejó clara su postura: “Ojalá que no haya pasado eso porque es re feo pensarlo. ¿Por qué harían algo así?”.

La artista abordó también la idea del abandono que rodeó los últimos meses de vida del futbolista: “Si el punto es que a Diego lo abandonaron, somos todos culpables”. Reveló el dolor que sintió por la distancia que se le impuso, lo cual no le permitió acercarse a él: “La interna es que yo no me podía acercar a él, no había una forma de resolver eso”. Declaró de forma firme que “Yo no pude hacer mucho, no me dejaron”.

Oliva relató uno de los momentos más emotivos del reportaje, que fue la primera vez que se atrevió a visitar la tumba de Maradona, ubicada a pocas cuadras de su casa. Confesó que cada vez que pasaba por allí, sentía rabia y pensaba: “‘¿qué haces acá?’ y me enojaba conmigo misma”. Finalmente, no se aguantó más y decidió entrar: “Un día no me aguanté más y entré”. Encontró que se habían llevado la placa, y un hombre se acercó para decirle dónde estaba. Esta visita sirvió como un cierre personal: “Me quedé más de una hora. Lloraba como una nena… creo que ahí me despedí de él”.