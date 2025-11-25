En el marco de las Rondas de Negocios de la Fiesta Nacional del Sol 2025 —que superaron las 150 reuniones comerciales—, un grupo de destacados compradores internacionales realizó una gira técnica por bodegas y almazaras de San Juan. La actividad fue organizada por el Ministerio de Producción y tuvo como objetivo fortalecer alianzas, impulsar inversiones y posicionar la oferta exportable provincial en mercados clave.

Recorrida por empresas y encuentro con bodegueros

La delegación visitó instalaciones de empresas como Bodegas Búbica, MosMat SRL, Bodega Merced del Estero y Mat SRL, donde mantuvieron un encuentro con el presidente de la Cámara de Bodegueros, Mauricio Colomé. Durante la recorrida, los empresarios pudieron conocer procesos, volúmenes productivos y posibilidades de desarrollo conjunto.

Desde el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación se organizó la visita a distintas empresas en el marco de la Fiesta Nacional del Sol 2025.

Diversidad de perfiles, nuevas oportunidades

Las compañías visitantes representaron distintos segmentos estratégicos y ampliaron el abanico de oportunidades para el sector vitivinícola, olivícola y agroindustrial sanjuanino. Entre ellas se destacaron:

*Opção Distribuidora (Brasil): especializada en vinos y aceites fraccionados para retail.

*Vila Porto International Business (Brasil): enfocada en commodities a granel y productos gourmet premium.

*Keyfoods S.A. (Chile): proveedora clave para el canal HoReCa (hoteles, restaurantes y catering).

*Cooperativa Agrícola Pisquera Elqui Ltda. (Chile): interesada en mosto y vino a granel para la elaboración de pisco.

*Sertrading (Brasil): operador multisectorial con fuerte capacidad de compra consolidada.

Importadores de Brasil y Chile exploraron la oferta sanjuanina

Resultados y proyección internacional

La gira se concretó luego de más de 160 reuniones de negocios realizadas durante la Fiesta Nacional del Sol, con la participación de firmas de Brasil, Chile, Mendoza, La Rioja, Tierra del Fuego y Córdoba, además de bancos, instituciones binacionales y empresas orientadas al comercio exterior.

La presencia de grandes distribuidores de alimentos y bebidas generó expectativas favorables para ampliar exportaciones de vino, aceite de oliva, mosto, frutos secos y productos gourmet, consolidando a San Juan como un actor relevante en la región.

Desde el Ministerio de Producción destacaron que la actividad representa “un paso clave para seguir abriendo mercados y conectar la producción sanjuanina con compradores de alto impacto comercial”.