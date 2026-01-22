Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street experimentaron un marcado repunte este jueves, con algunos papeles subiendo hasta 15,3 % en la plaza neoyorquina, destacándose entre los ADR (American Depositary Receipts) más demandados por inversores en una jornada positiva para los mercados globales.

El repunte se produjo en un panorama general de alzas en los activos financieros, cuando tanto las acciones como los bonos argentinos registraron movimientos ascendentes en Nueva York, y algunos bonos soberanos en dólares, como el Bonar 2035, también mostraron avances moderados.

Esta mejora se da pese a que el riesgo país argentino, que mide la prima de riesgo de la deuda local frente a los bonos de referencia globales, se mantuvo en niveles elevados (aproximadamente en 563 puntos básicos), reflejando la percepción de riesgo aún presente entre los operadores.

En la plaza local, el índice bursátil Merval también mostró un tono positivo, con una subida cercana al 1 % en pesos, impulsada por alzas en varias acciones líderes como Sociedad Comercial del Plata y otras del panel general.

Analistas financieros vinculan estas alzas a un clima internacional más calmado tras reducciones de tensión en temas geopolíticos y señales mixtas de políticas monetarias en Estados Unidos, lo que ha mejorado el ánimo de los inversores hacia los mercados emergentes y los activos de mayor riesgo como los ADR argentinos.

No obstante, expertos advierten que estos movimientos pueden ser volátiles y transitorios, dado que persisten desafíos estructurales en la economía argentina (incluido el elevado riesgo país y la sensibilidad a noticias domésticas y externas) que pueden condicionar la sostenibilidad de las ganancias en el mediano plazo.