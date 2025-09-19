En un hecho que tuvo lugar este jueves en el departamento Rawson, un hombre, en un aparente estado de alteración mental o bajo los efectos de alguna sustancia, agredió a su esposa en su casa, rompió un teléfono celular, se resistió a la autoridad, lesionó a un oficial y dañó otro dispositivo móvil. El suceso se dio a pocos metros de la Subcomisaría Buenaventura Luna, cuyos efectivos acudieron de inmediato a la vivienda.

El drama se vivió en la calle Neuquén, en el barrio Buenaventura Luna. El protagonista, identificado como Francisco José Orellano, llegó a su casa alterado y comenzó a discutir con su esposa frente a sus hijos, profiriendo gritos e incoherencias como “Donde tenés escondido el macho" y "vos me querés matar a mí”.

Los gritos de la pareja alertaron a los efectivos que se encontraban en la Subcomisaría, ubicada frente a la vivienda. Al llegar al domicilio, Orellano les abrió la puerta y, en un estado de exaltación, les gritó "Agárrenla me quiere matar". La mujer, por su parte, le manifestó a los oficiales que su esposo "no se encontraba en sus cabales" y que le había roto el celular. A pesar de la situación, la esposa de Orellano no quiso realizar ninguna denuncia.

Ante la negativa de la mujer a denunciar, los policías intentaron calmar al hombre, pero este salió de la vivienda y se lanzó a la calle. Los oficiales le dieron la voz de alto, a la que el sujeto hizo caso omiso. Al intentar ser retenido, Orellano opuso una feroz resistencia, dando patadas a los uniformados. Una de las patadas impactó en la pierna de un oficial, a la vez que le rompió el celular que llevaba en el bolsillo.

Una vez que Orellano fue reducido, lo trasladaron a la Subcomisaria Buenaventura Luna, desde donde se comunicaron con el 107. Cuando el personal médico llegó a la dependencia, le inyectaron diazepam (un tranquilizante psicotrópico) para calmarlo.