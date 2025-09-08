La diseñadora y artesana Leticia Caminos presentó su iniciativa, "Agujitas Traviesas", en el segmento Yo Emprendo del programa Yo Te Invito de HUARPE TV, transmitido por TDA 19.2 y la plataforma de Kick. Su trabajo se centra en la creación de prendas de lana e hilo para recién nacidos y menores de hasta cuatro años. La emprendedora explicó que su vocación por la confección manual se remonta a los diez años, cuando su madre le enseñó las primeras técnicas. Con el tiempo, ese hobby se convirtió en una ocupación que hoy la llena de satisfacción y le permite desplegar su inventiva.

La emprendedora de las prendas realizadas a mano, detalló que su negocio se originó por el incentivo de una de sus hijas, quien la animó a retomar su vocación. Los artículos de la marca incluyen diseños exclusivos, así como otros inspirados en modelos de Internet, en los que los clientes puede solicitar un encargo personalizado. Leticia reconoció que el tejido se transformó para ella en una actividad terapéutica, especialmente durante la pandemia, al convertirse en un refugio para sobrellevar un momento personal complejo. Esta ocupación le proporcionó un escape creativo y emocional en un período de aislamiento.

A pesar de las exigencias físicas del oficio, la creadora realiza su labor con constancia, dedicando varias horas diarias a su producción. Entre sus metas a futuro, la emprendedora ambiciona exhibir su obra en la Feria Internacional de Artesanías, lo que requerirá una importante preparación y un stock considerable. Por ahora, su presencia en el mercado local se consolida a través de la Feria de la Lolita, un espacio que valora la autenticidad del trabajo manual.

