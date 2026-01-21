Alemania, una de las potencias históricas del fútbol mundial, analiza la posibilidad de bajarse del Mundial 2026 en caso de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, concrete una invasión sobre Groenlandia. El planteo, que comenzó a circular en ámbitos políticos y mediáticos europeos, abrió un debate de alto impacto internacional por el cruce entre política exterior y deporte.

La hipótesis surgió a partir de la creciente tensión geopolítica generada por las declaraciones de Trump sobre el territorio ártico, que pertenece a Dinamarca y tiene un valor estratégico clave. En ese contexto, referentes políticos alemanes consideraron que una eventual acción militar podría ameritar una respuesta simbólica fuerte, como la no participación de la selección nacional en la próxima Copa del Mundo.

Aunque por el momento no existe una decisión oficial, el solo análisis de esa alternativa generó repercusión global. Alemania es cuatro veces campeona del mundo y no se ausenta de un Mundial desde 1950, por lo que una eventual baja representaría un hecho histórico y un duro golpe para la FIFA y la organización del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Desde el gobierno alemán aclararon que la definición corresponde a la Federación Alemana de Fútbol (DFB) y no al poder político, aunque reconocieron que el clima internacional podría influir en el debate. En paralelo, sondeos de opinión reflejan que una parte significativa de la sociedad vería con buenos ojos una postura de rechazo si se concreta una invasión.

El conflicto pone nuevamente en discusión el rol del deporte como herramienta de presión política y diplomática. Mientras tanto, la posible ausencia de Alemania del Mundial 2026 se mantiene como una hipótesis, pero deja en evidencia que las tensiones globales también pueden impactar de lleno en el escenario del fútbol.