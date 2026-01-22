Alfaguara reedita la obra de Jorge Luis Borges y amplía su circulación internacional

A partir de este jueves 22 de enero, la editorial Alfaguara comenzó la publicación de la obra de Jorge Luis Borges en nuevas ediciones que buscan reunir y relanzar de manera integral la producción del escritor argentino. El anuncio marca un acontecimiento relevante para el campo cultural y literario en lengua española, al poner nuevamente en circulación textos fundamentales de uno de los autores más influyentes del siglo XX, con una proyección internacional renovada.

Este proyecto editorial se inscribe además en un marco simbólico particular: durante 2026 se cumplen 40 años del fallecimiento de Borges, ocurrido en junio de 1986, lo que refuerza el sentido conmemorativo y patrimonial de la iniciativa.

Publicidad

Cómo será la publicación de la obra

El plan de Alfaguara prevé una publicación progresiva y ordenada de la obra borgiana a lo largo del año. El punto de partida, fijado para este 22 de enero, incluye la aparición de volúmenes que reúnen los grandes núcleos de su producción: cuentos, ensayos y poesía, presentados en ediciones completas y revisadas.

A lo largo de los meses siguientes se sumarán títulos centrales de su narrativa y su ensayo, así como libros de poesía y cursos dictados por el propio Borges. La propuesta editorial apunta a ofrecer un recorrido amplio por su escritura, desde los textos más conocidos hasta otros menos difundidos, integrados en un catálogo coherente y accesible.

Publicidad

Dónde se podrán encontrar los libros

Las nuevas ediciones estarán disponibles en librerías de España y de distintos países de América Latina, con una distribución coordinada por Alfaguara. En el caso de Argentina, la obra de Borges continuará publicándose bajo el sello Sudamericana, histórica casa editorial asociada a su figura, aunque el relanzamiento internacional permitirá una circulación más homogénea en el resto del ámbito hispanohablante.

Además de los formatos impresos, se prevé la presencia de estos títulos en versiones digitales, lo que amplía las posibilidades de acceso para lectores contemporáneos y públicos más jóvenes.

Publicidad

Por qué este anuncio es importante

La publicación de la obra de Borges por Alfaguara representa una actualización editorial de un clásico, en un contexto en el que la circulación de su obra había quedado fragmentada o limitada en algunos mercados. La iniciativa facilita el acceso a textos fundamentales de la literatura universal y contribuye a mantener vigente su lectura en nuevas generaciones.

Al mismo tiempo, el proyecto refuerza la dimensión internacional de Borges como autor central del canon literario en español, al garantizar una distribución amplia y sostenida. La inclusión de textos reunidos de manera integral y la reorganización de su producción permiten también nuevas lecturas críticas y académicas, en un momento en que su obra continúa generando debates e interpretaciones.

Un legado que vuelve al centro de la escena

Con este relanzamiento, la obra de Jorge Luis Borges vuelve a ocupar un lugar destacado en las librerías y en la agenda cultural. Sus cuentos, ensayos y poemas, atravesados por reflexiones sobre el tiempo, la memoria, los libros y los laberintos del conocimiento, recuperan centralidad en un formato pensado para el presente, sin perder el rigor ni la densidad que caracterizan a uno de los escritores más influyentes de la literatura contemporánea.