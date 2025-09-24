Atlético de la Juventud Alianza comienza a delinear su equipo para el Torneo Regional Amateur, que dará inicio el próximo 19 de octubre. Los primeros en sumarse al plantel son Lucas Salas y Reinaldo Andrés Alderete, dos jugadores con pasado en San Martín de San Juan que aportan experiencia y jerarquía al Lechuzo.

Por un lado, el delantero Lucas Salas, con pasos por San Martín y Sportivo Desamparados, se incorpora con el objetivo de potenciar la ofensiva del equipo. Por su parte, el mediocampista Alderete, también ex San Martín y recientemente en Peñarol del Federal A, se suma para reforzar el medio campo y aportar solidez en la cancha.

Cabe recordar que, el Lechuzo atraviesa un proceso de reconstrucción con la llegada del nuevo técnico Víctor Hugo Cabello, tras un presente irregular en el Torneo Local bajo la dirección, en ese entonces de Maximiliano Pascual. Está claro que desde la dirigencia buscan experiencia y ese es el principal objetivo en los siguientes jugadores que seguirán llegando como refuerzos, pero siempre priorizando calidad y experiencia por encima de la cantidad.

A pesar de su mal presente en el Torneo Local del futbol sanjuanino, Alianza deja en claro su intención de ser protagonista en el Regional Amateur y de esta forma llegar al 19 de octubre con un equipo competitivo y sólido, apuntando a consolidarse entre los principales candidatos del certamen.

