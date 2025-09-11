País > Investigación
Quién es Raquel Guiñazú, la maestra por la que pedía la menor armada en Mendoza
POR REDACCIÓN
El caso que mantuvo en vilo a Mendoza y al país durante el miércoles 10 de septiembre sigue sumando detalles. La adolescente de 14 años que llevó un arma cargada a la escuela Marcelino Blanco, efectuó disparos y se atrincheró en el establecimiento, pidió en todo momento la presencia de una profesora identificada como Raquel Guiñazú, de 56 años.
La docente, a cargo de la materia de matemáticas, fue mencionada en reiteradas ocasiones por la menor, lo que generó rumores sobre un posible conflicto previo. Sin embargo, hasta el momento no se han confirmado denuncias formales ni testimonios que respalden la versión de un caso de bullying por parte de la educadora.
“Nos enteramos por Jimy, el preceptor, que la alumna que disparaba estaba buscando a Raquel. Ella estaba muy asustada al enterarse de que la estaba buscando”, relató una estudiante en declaraciones al diario Clarín.
En paralelo, algunos padres defendieron a Guiñazú, a quien describieron como una “docente excelente aunque estricta”, mientras que otros evitaron pronunciarse ante la falta de pruebas concretas.
El hecho provocó una rápida reacción del personal escolar. Según trascendió, una vez que la adolescente comenzó a pedir por la docente, los preceptores evacuaron a Guiñazú y a los alumnos del aula, quienes salieron corriendo por viñedos que rodean la institución para ponerse a resguardo.
