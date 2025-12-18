La Cámara de Diputados de la Nación abrió este miércoles 17 una sesión clave para el Gobierno de Javier Milei, en la que La Libertad Avanza busca sancionar el Presupuesto 2026, junto con las iniciativas de Inocencia Fiscal y Compromiso Fiscal. El debate se presenta como una verdadera prueba de fuego política para el oficialismo, que llega al recinto tras haber logrado dictamen de mayoría en comisión, aunque con disidencias incluso dentro de bloques aliados, lo que anticipa una discusión extensa y de resultado abierto.

En ese contexto, previo a la votación, tomó la palabra el diputado nacional por San Juan, Cristian Andino, quien realizó un fuerte cuestionamiento al proyecto impulsado por el Ejecutivo. El legislador advirtió que el Presupuesto 2026 contempla menos inversión en obra pública para San Juan en comparación con el año anterior y sostuvo que el esquema planteado se apoya casi exclusivamente en variables de ajuste.

Publicidad

“Con mucho orgullo represento al pueblo de la provincia de San Juan, una provincia que durante 20 años fue gobernada con cuentas ordenadas, con equilibrio fiscal y con un fondo anticíclico equivalente a dos grillas salariales”, expresó el diputado de Fuerza San Juan al iniciar su intervención. En ese marco, remarcó que el orden fiscal, desde su perspectiva, no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para aplicar políticas públicas que mejoren la calidad de vida.

“El equilibrio sirve para hacer viviendas, rutas, hospitales, diques y obras de saneamiento, como hicimos en San Juan. Nada de eso encontramos en este Presupuesto”, señaló, y advirtió que el proyecto solo prevé un esquema donde, si cae la recaudación, se profundiza el ajuste y, si aumenta, se reducen impuestos que no benefician a las pymes, sino a los sectores de mayores ingresos.

Publicidad

Durante su exposición, Andino puso el foco en tres puntos centrales que, según explicó, resultan críticos para su bloque. El primero está vinculado al artículo 75, que deroga la ley de financiamiento universitario y elimina la emergencia para personas con discapacidad. “Quienes venimos del interior y de familias humildes sabemos que la mejor herramienta para que nuestros jóvenes tengan oportunidades es el estudio”, afirmó, al defender con énfasis a la universidad pública.

El segundo eje de su discurso estuvo dedicado a las personas con discapacidad, donde reclamó un Estado presente y advirtió que no se pueden desconocer las dificultades estructurales que enfrentan para desarrollarse plenamente. “El Estado no puede mirar hacia un costado”, sostuvo ante el recinto.

Publicidad

Finalmente, Andino se refirió a la situación de los jubilados, a partir del contacto directo que mantiene en sus recorridas por la provincia. “Me dicen que cuando van a la farmacia tienen que elegir qué medicamento comprar, o que no pueden pagar la boleta de la luz o del agua porque no les alcanza”, relató. En ese sentido, defendió el dictamen de su bloque que impulsa un aumento del 7,2% en las jubilaciones y la actualización del bono, congelado desde marzo de 2024.

Ante el argumento del costo fiscal, el diputado comparó estas medidas con la reciente reducción del impuesto a los Bienes Personales, que beneficia al 2% más rico del país. “Esa decisión tuvo un costo fiscal del 0,6%, mucho mayor que cualquiera de las propuestas que estamos planteando”, subrayó.

“Gobernar es administrar prioridades”, concluyó Andino, dejando clara la posición de su bloque antes de la votación. “Para nosotros, las universidades, las personas con discapacidad y nuestros jubilados son prioridad”, sentenció, en una intervención que marcó uno de los discursos más críticos en la antesala de una votación decisiva para el Gobierno nacional.