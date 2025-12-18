La Casa Blanca publicó un video en sus redes sociales que utiliza una adaptación de la canción navideña "Jingle Bells" para enviar un mensaje a los inmigrantes ilegales. El video incluye imágenes de arrestos de migrantes y fragmentos de discursos de Donald Trump.

El material audiovisual fue difundido como una advertencia para las personas indocumentadas con antecedentes criminales. La leyenda que acompañaba al video decía: "Jingle bells, jingle bells, Jingle all the way ! ¡Oh, qué divertido es viajar en un vuelo gratis fuera de nuestro país !".

El video de la Casa Blanca generó fuertes reacciones en redes sociales y reavivó el debate sobre la política migratoria de Estados Unidos. El material audiovisual combina imágenes de redadas y detenciones con fragmentos de declaraciones del presidente Donald Trump.

En las escenas se observa a personas esposadas de manos y pies, escoltadas por agentes federales hacia un avión que las trasladaría fuera del país. "De regreso a los lugares de donde vinieron" y "un vuelo gratis fuera de EE.UU. a cualquier país extranjero, siempre que no sea aquí", se escucha decir a Trump en distintos pasajes del video.

El Gobierno defendió la iniciativa y explicó que el objetivo fue enviar un mensaje directo a inmigrantes indocumentados con antecedentes delictivos. Según indicaron, el video busca reforzar la comunicación sobre las consecuencias de permanecer en el país sin estatus legal y las alternativas disponibles para abandonar el territorio estadounidense.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) es una agencia federal que depende del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y se encarga de hacer cumplir las leyes migratorias y aduaneras dentro del país. En las imágenes del video de la Casa Blanca, se observan distintos operativos de ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en los que detienen a distintas personas.

Durante 2025, estas acciones se intensificaron bajo la coordinación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), con foco en individuos con antecedentes penales o con órdenes de salida incumplidas. De acuerdo con datos oficiales, desde el 20 de enero de 2025 se registraron más de 605 mil deportaciones, además de la salida voluntaria de alrededor de 1,9 millones de inmigrantes indocumentados.