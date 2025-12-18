Elegir una mascota en la adultez mayor implica priorizar la compañía, la calma y la facilidad de cuidado. Algunas razas de perros se adaptan mejor a rutinas tranquilas de abuelos, requieren menos ejercicio intenso y se destacan por su temperamento afectuoso, lo que las convierte en una opción ideal para personas de la tercera edad.

Entre las razas más recomendadas se encuentra el Labrador Retriever, conocido por su carácter dócil y sociable. Disfruta de la compañía constante, se adapta bien a departamentos y no necesita actividad física exigente, más allá de paseos cortos y regulares.

El Shih Tzu es un perro de compañía por excelencia, con un tamaño pequeño y un temperamento tranquilo. Prefiere los ambientes hogareños, se muestra afectuoso y demanda poco ejercicio, lo que facilita su cuidado diario.

El pug es conocido por su personalidad amigable y su fuerte apego a los dueños. Es una raza que disfruta del descanso y de la cercanía, por lo que resulta ideal para personas que buscan compañía sin grandes exigencias físicas.

El bichón frisé es alegre y sociable, se adapta bien a la vida en interiores y suele llevarse muy bien con adultos mayores. Si bien requiere mantenimiento del pelaje, su energía moderada y su carácter estable lo convierten en una opción equilibrada.

El maltés es un perro pequeño, cariñoso y tranquilo que disfruta de la vida en casa y del contacto permanente con su dueño. No necesita paseos largos y se adapta fácilmente a rutinas relajadas, aunque requiere cuidados básicos de higiene y cepillado.

En todos los casos, es fundamental considerar el estilo de vida, la movilidad y el tiempo disponible para el cuidado de la mascota. Un perro con un carácter calmo y necesidades moderadas puede convertirse en un gran aliado para mejorar la calidad de vida de los abuelos.