El precio del petróleo experimentó un repunte este miércoles tras el anuncio de Estados Unidos sobre un bloqueo “completo y total” a los petroleros que entren y salgan de Venezuela, una medida que ha generado impacto inmediato en los mercados energéticos.

En concreto, el barril de crudo Brent, referencia para Europa, aumentó más de un 1,6%, alcanzando los 59,90 dólares, recuperando así las pérdidas sufridas en sesiones previas y acercándose nuevamente a la cota de los 60 dólares, que había perdido el martes por primera vez desde la primavera anterior.

Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), referente en Estados Unidos, también mostró una subida destacada, cotizando en 56,47 dólares por barril, lo que representa un incremento del 2,4% respecto al cierre del martes.

El presidente Donald Trump anunció esta medida de bloqueo como parte de una estrategia para presionar al gobierno venezolano, al que acusó de haberse “apropiado de (su)” petróleo. Además, calificó al régimen de Nicolás Maduro como una organización terrorista y advirtió que las hostilidades aumentarán si no devuelven el crudo a Washington “de inmediato”.

Trump afirmó que Venezuela está “completamente rodeada de la mayor Armada jamás reunida en la historia” del continente americano y aseguró que “el impacto que supondrá para ellos será algo nunca visto, hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron anteriormente”.