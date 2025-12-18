Una nueva búsqueda laboral se encuentra abierta en la provincia de San Juan. A través de una convocatoria difundida por redes sociales, la empresa Solve Ingeniería informó que se encuentra en la búsqueda de un conexionista, orientada a perfiles técnicos con experiencia en entornos industriales.

Según detalla el flyer, el puesto está destinado a personas que cuenten con formación técnica en electricidad, electromecánica o electrónica, además de experiencia comprobable en funciones similares. Otro de los requisitos excluyentes es residir en la provincia de San Juan, ya que las tareas se desarrollarán en obras y proyectos locales.

Entre las tareas a realizar, el aviso especifica el conexionado de instrumentos, tableros eléctricos y de control, así como el conexionado de cables de potencia, comando y señal. También se incluyen funciones vinculadas a la parametrización de equipos eléctricos, la colaboración en la configuración de PLCs y sistemas SCADA, y el apoyo en pruebas y puestas en marcha en obra, etapas clave dentro de los procesos industriales.

Desde la empresa indicaron que se valorarán especialmente perfiles proactivos, con capacidad de trabajo en equipo y orientación a resultados, competencias fundamentales para integrarse a proyectos de ingeniería que demandan precisión técnica y coordinación entre áreas.

Las personas interesadas en postularse deberán enviar su currículum vitae al correo electrónico info@solveingenieria.com.ar, consignando en el asunto “Conexionista”, tal como se indica en la convocatoria.