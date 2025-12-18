El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó una demanda por difamación contra la BBC por la edición de su discurso del 6 de enero de 2021 en un documental del programa de televisión Panorama.

Según los documentos judiciales presentados en Florida, Trump busca miles de millones de dólares en concepto de daños y perjuicios. La BBC se disculpó con Trump en noviembre, pero rechazó sus demandas de indemnización y no estuvo de acuerdo en que hubiera "fundamento para una demanda por difamación".

El equipo legal de Trump acusó a la BBC de difamarlo al "manipular su discurso de forma intencionada, maliciosa y engañosa". La BBC, por su parte, aún no ha respondido a la demanda presentada en Florida.