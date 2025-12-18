Un importante procedimiento contra la caza y tenencia ilegal de fauna se concretó este martes por la mañana en el departamento Caucete, donde personal de la Brigada Rural llevó adelante tres allanamientos simultáneos que terminaron con el secuestro de 47 aves autóctonas y exóticas, más de 60 jaulas y tramperos, y un vehículo que tenía pedido de secuestro por una causa penal.

Los implicados quedaron a disposición de la Justicia.

Las medidas fueron ordenadas por la jueza de Paz de Caucete, doctora Salvá, y se realizaron con la participación del veedor judicial en turno. Según informaron fuentes policiales, los operativos arrojaron resultados positivos en todos los domicilios allanados.

Durante los procedimientos, el personal policial logró rescatar un total de 47 aves, entre ellas 36 Benteveos, un zorzal negro, dos cardenales amarillos, un cardenal copete rojo, un soldadito, dos mixtos, dos jilgueros cabeza negra y dos diucas, todas especies protegidas por la legislación vigente. Además, se secuestraron alrededor de 60 jaulas y distintos elementos utilizados para la captura ilegal de aves, como tramperos.

En el marco del mismo operativo, la policía identificó un automóvil Renault 12 de color gris que presentaba un pedido de secuestro vigente emitido por el Segundo Juzgado de Instrucción, en el marco de una causa por hurto calificado. El rodado fue inmediatamente incautado y puesto a disposición de la Justicia.

Como resultado de los allanamientos, fueron identificados tres hombres, todos con domicilio en Caucete, entre ellos Carlos Tomas, de 46 años, Isaías Ibáñez, de 58 y Ceferino Cabañez, de 47 años. Los infractores fueron trasladados a sede policial junto con las aves, jaulas, tramperos y el vehículo secuestrado, para la continuidad de las actuaciones legales correspondientes.

Desde la Brigada Rural recordaron que la tenencia, captura y comercialización de animales autóctonos y exóticos está expresamente prohibida, ya que estas especies se encuentran protegidas por leyes nacionales y provinciales. Las infracciones a estas normativas pueden derivar en sanciones penales y administrativas.

Asimismo, las autoridades reiteraron que la comunidad puede realizar denuncias de manera anónima ante este tipo de delitos ambientales, comunicándose con la Policía Rural al 264-4911302 o llamando al 911 (CISEM).