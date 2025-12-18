En vísperas de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, el segmento gastronómico Yo Cocino, dentro del programa Yo Te Invito, (que se emite por HUARPE TV, canal 19.2 de la TDA, y también a través de la plataforma Kick) presentó una receta pensada para sumar a la mesa festiva. La cocinera sanjuanina Betiana Morales fue la encargada de enseñar cómo preparar un pan de Navidad salado, una alternativa al tradicional pan dulce, orientada a quienes prefieren sabores salados. Según explicó, se trata de una receta económica, rendidora y adaptable, ideal para compartir en reuniones familiares.

Durante el programa, Morales detalló que el pan mantiene la textura y el proceso clásico del pan navideño, con una miga húmeda y esponjosa, pero con rellenos salados como quesos y fiambres. La clave, señaló, está en el amasado, el tiempo de leudado y el uso de miel o extracto de malta para lograr la humedad característica.

En cuanto a los ingredientes, la receta del pan de Navidad salado lleva harina 0000, azúcar, miel, huevos, leche, levadura fresca, sal, manteca y ralladura de limón. Además, se elabora un fermento con harina, levadura y miel, un paso clave para lograr una buena textura. “La miel es fundamental, porque es lo que le da esa humedad tan característica al pan, tanto en el salado como en el dulce”, explicó la cocinera sanjuanina Betiana Morales durante el programa.

Sobre la preparación, Morales detalló que el primer paso es armar el fermento y dejarlo reposar hasta que leve. En paralelo, se trabaja la masa principal, incorporando los ingredientes secos con los saborizantes y la yerbas que uno desee como pimienta, albaca o lo que desee y luego los líquidos. “La manteca va al último porque la materia grasa siempre va al final. Eso ayuda a que la masa se forme mejor y no pierda elasticidad”, señaló.

Uno de los puntos centrales de la receta es el amasado, que debe realizarse de manera intensa durante 10 o 15 minutos. “Hay que amasar, amasar y amasar. Ese es el secreto para que el pan salga bien aireado y esponjoso”, remarcó Morales. Luego, la masa se deja reposar tapada como una hora y hora y media, en un lugar cálido, hasta que duplique su tamaño.

Tras el primer leudado, la masa se estira suavemente y se incorporan los rellenos salados, como quesos, salame y paleta. “A mí me gusta que tenga mucho relleno, que no sea uno acá y otro allá, sino que se sienta en cada bocado”, comentó la cocinera. Para lograr una distribución pareja, se forman bollos que se colocan en moldes, llenándolos hasta la mitad, y se deja leudar nuevamente como dos horas. Con la receta, salen cuatro panes de 500 gramos y uno de 250 gramos.

Finalmente, los panes se pincelan con huevo y se llevan al horno a 160º durante unos 40 minutos. Como toque final, Morales recomendó pincelarlos con aceite de oliva al salir del horno. “Eso realza el sabor y mantiene la humedad. Es un detalle simple, pero marca la diferencia”, aseguró.

Contactos

Para pedidos y encargos, se puede consultar a través del teléfono 2644599214 o por Instagram en @pasteleriamilsuspiros.