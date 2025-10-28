Negaron la excarcelación a Leandro García Gómez, exnovio de Lowrdez

La situación judicial de Leandro García Gómez se ha definido con firmeza: el exnovio de Lowrdez de Bandana permanecerá tras las rejas. Seis días después de su detención, la Justicia le negó la excarcelación que había solicitado su defensa.

García Gómez fue denunciado por violencia de género y privación ilegítima de la libertad. Los hechos fueron denunciados por amigas de la cantante y por su madre, Mabel, quien alertó a la policía al notar la desaparición de su hija la semana pasada.

Durante el programa A la Barbarossa, Pía Shaw leyó el informe judicial y detalló los argumentos que sustentan la decisión del juez. El escrito señala que se deniega la excarcelación de García Gómez porque existe riesgo de fuga, dado que la pena que podría recibir sería de cumplimiento efectivo.

Además del riesgo de fuga, el juez consideró que hay riesgo de presión a la víctima y a los familiares. El informe también subraya que no se pueden desconocer "los hechos de violencia y la forma en que le negó a la policía que Lourdes estuviera en su casa”.

La decisión de la Justicia se alinea con el pedido de la fiscalía, que se opuso a la excarcelación. El proceso judicial continuará con García Gómez detenido mientras se investigan los hechos denunciados por el entorno cercano de la artista.

El informe judicial también hace hincapié en la personalidad manipuladora y controladora del acusado. Se pondera que Noelia Beldaño (manager de la víctima) y Sofía Celia Fernández (productora de la víctima) señalaron que García Gómez tiene una personalidad manipuladora y controladora. Además, indicaron que la damnificada "debería cambiar de modo permanente su línea telefónica”.

Mientras tanto, Lourdes Fernández reapareció tras la detención de su ex con un mensaje enigmático pero contundente: “Ya llegará”.