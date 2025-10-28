Tras unas soñadas vacaciones en el Caribe y su regreso al trabajo en Argentina, la actriz y conductora Sabrina Rojas mostró una faceta íntima y sincera, lejos del foco mediático. A través de su espacio habitual de preguntas y respuestas en Instagram, la figura de América abrió su corazón y respondió sin filtro a sus seguidores.

Sentada en el living de su casa, Rojas despejó las dudas sobre su situación sentimental. Ante la consulta sobre si está soltera, respondió sin vueltas y con humor: "Siii!!! Re".

La audiencia indagó también en sus requisitos para su próximo novio. Respecto a la edad, Rojas fue clara y contundente: prefiere hombres "de mi edad, pero lo chico... 30 para arriba". Sobre las cualidades esenciales, priorizó la personalidad sobre otras características, buscando que un hombre sea "carismático," "ocurrente y tenga humor," y que la "saque carcajadas", indicando que "Eso es lo mejor que puede tener un hombre". Además, la panelista no dudó al afirmar que saldría "¡Pero claro!" con alguien que esté lejos de los flashes y las cámaras.