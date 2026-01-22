Antonela Roccuzzo deslumbró en Nueva York con un tapado chocolate

Antonela Roccuzzo dejó atrás el clima cálido de Miami para trasladarse a las frías calles de Nueva York. El motivo de su visita fue asistir a una función teatral vinculada al universo de Harry Potter, saga de la cual es una fanática declarada. Durante su estancia en Manhattan, la influencer captó todas las miradas al lucir un outfit elegante diseñado para las bajas temperaturas.

La pieza central de su vestuario fue un tapado de cuero en tono chocolate, una de las principales tendencias de la temporada. Complementó este estilo con un pantalón sastrero negro, una polera al tono y botas en punta, logrando un equilibrio entre lo clásico y lo moderno. Para protegerse del frío, añadió un bufandón oscuro y mantuvo su característico cabello largo y lacio con un maquillaje natural.

A través de sus redes sociales, la esposa de Lionel Messi compartió diversos momentos de esta experiencia, incluyendo imágenes del merchandising oficial del teatro. Entre los objetos destacados se encontraban las bufandas de las casas de Hogwarts y peluches de Harry Potter y el legado maldito, la obra que sigue la vida del hijo del mago. Con esta aparición, Roccuzzo reafirmó su capacidad para generar tendencia y servir de inspiración en el mundo de la moda.