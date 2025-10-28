El mundo de la televisión argentina se sacudió con la casi confirmada partida de Beto Casella de la pantalla de El Nueve, poniendo fin a un ciclo histórico de más de 20 años al frente de "Bendita". Mientras los rumores indican que el conductor desembarcará en América TV en febrero de 2026, las miradas se posaron sobre el futuro del legendario panel del programa, especialmente en las figuras más emblemáticas.

La primera en romper el silencio y trazar su propio destino fue Any Ventura, una de las integrantes históricas del ciclo. En un gesto que muchos interpretan como de lealtad absoluta y “traición” al canal que la vio crecer, la periodista reveló qué hará si Casella finalmente migra de emisora.

Consultada por el periodista Juan Etchegoyen para Mitre Live, Ventura fue contundente y no dejó lugar a especulaciones: "Aún no hay nada firmado, por lo tanto no hay nada resuelto. Si Beto se va del canal, yo me voy con él. Es lo que haría si él se va. Pero aún no hay nada. Te autorizo a que leas esto”, respondió Any, confirmando su decisión de seguir los pasos del conductor.

Esta declaración marca un quiebre en el equipo original, ya que si bien existen versiones de que Beto Casella se llevaría a varios de sus panelistas a su nuevo proyecto, la palabra de Ventura es la primera confirmación categórica. Además, la situación es compleja, ya que, junto a Edith Hermida y Alejandra Maglietti, Any es una de las pocas integrantes del ciclo que se encuentra en relación de dependencia con El Nueve.

Mientras tanto, todo indica que "Bendita" continuaría en la grilla de El Nueve, pero bajo la conducción de Edith Hermida, la co-conductora histórica. Por su parte, Alejandra Maglietti, quien también es empleada del canal, expresó que su situación aún es incierta y que "depende de lo que Beto decida", aunque su largo vínculo laboral con la emisora hace dudar a muchos sobre su posible partida.