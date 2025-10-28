Desde el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) en San Juan, confirmaron el calendario de entrega de viviendas para lo que resta del 2025. La directora del organismo, Elina Peralta, destacó cómo se organizará el trabajo para cumplir con el compromiso asumido por el gobernador Marcelo Orrego.

“Tenemos 8 barrios para entregar de aquí a diciembre y vamos a cerrar el compromiso que el gobernador Marcelo Orrego asumió de entregar más de 1400 viviendas este año”, afirmó Peralta. Este operativo de entrega se intensificará en las próximas semanas para alcanzar la meta.

La funcionaria explicó que las próximas entregas se realizarán en los departamentos de Chimbas y Rawson, con 70 y 40 viviendas respectivamente. Para agilizar el proceso, el IPV planea un ritmo intenso: “Vamos a organizar los 8 barrios a razón de una entrega por semana o 2 por semana. La meta es llegar a diciembre con el compromiso asumido”, expresó la directora.

Peralta aclaró que los barrios a entregar no responden a una única línea de tiempo, sino que forman parte de distintas instancias: “Algunos barrios corresponden a la gestión anterior y otros, de los sorteos recientes como el del barrio Las Invernadas. Los remanentes sorteados recientemente de casas que ya estaban listas, ya fueron entregadas a sus beneficiarios”, puntualizó.

Los barrios a entregar