El Gobierno de San Juan reafirma su apuesta al trabajo en la provincia. En ese marco, el gobernador Marcelo Orrego confirmó que el programa “Aprender, Trabajar y Producir” ya cuenta con una inversión superior a los $600.000.000 destinada a mejorar la empleabilidad de los sanjuaninos. Asimismo, en la tarde del miércoles 3 de septiembre, el mandatario entregó 400 capacitaciones y 21 proyectos de autoempleo.

“Es un programa muy importante, que lleva más de $600.000.000 invertidos y ha dado muy buenos resultados en toda la provincia. Es importante aprender porque, si uno no tiene un oficio, es más difícil conseguir trabajo. El empleo te da dignidad y la posibilidad de llevar el pan cada día a la mesa”, destacó Orrego durante el acto que encabezó en la Sala Los Andes.

Asimismo, subrayó que el programa se sostiene en una administración austera de los recursos provinciales: “Estamos administrando con responsabilidad el 60% de los fondos que manejaban otras gestiones. Por eso, cada peso invertido debe estar bien direccionado y llegar a quienes realmente lo necesitan”. De esta manera, destacó su objetivo de generar más oportunidades de empleo para los sanjuaninos en la provincia.

Durante la tarde, el gobernador entregó 400 certificados a sanjuaninos de Capital, Santa Lucía, Rivadavia y Chimbas, quienes finalizaron con éxito la capacitación. Además, otorgaron 21 herramientas a proyectos de autoempleo, que permitirán a los beneficiarios emprender en el mundo laboral. Sin embargo, el mandatario remarcó que la iniciativa ya alcanzó a más de 3.000 sanjuaninos. “Producir significa generar un círculo virtuoso. Llevamos miles de personas con ganas de capacitarse, y como Estado debemos brindarles las herramientas necesarias para cualquier oficio que quieran desarrollar”, agregó.

El Gobierno provincial destinó millones en este tipo de programas que busca potenciar la empleabilidad de los sanjuaninos y sanjuaninas a través de formación teórico-práctica en oficios, habilidades blandas y áreas técnicas para promover tanto la inserción laboral como la creación de emprendimientos.

Resultados del programa

El programa Aprender, Trabajar y Producir comenzó en septiembre del 2024 y desde sus inicios, el programa alcanzó grandes números:

