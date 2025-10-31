Policiales > Por una alerta internacional
Arrestaron a un iglesiano de 20 años por acosar a chicos y tenencia de pornografía infantil
POR REDACCIÓN
Un joven de 20 años fue detenido este jueves en la localidad de Rodeo, departamento de Iglesias, como presunto responsable de los delitos de grooming y tenencia de material de abuso sexual infantil. El operativo fue realizado por personal de la Brigada de la UFI Norte bajo la dirección del fiscal Sohar Alfredo Aballay y con autorización del juez de Garantías de la Segunda Circunscripción Judicial.
La investigación se inició a principios de octubre tras recibirse una denuncia desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la organización internacional Missing Children. El reporte alertaba sobre la descarga de material de explotación sexual infantil desde una dirección IP correspondiente a la localidad de Rodeo. Las pesquisas permitieron individualizar al sospechoso, identificado como Acosta, y establecer que la cuenta utilizada para las descargas estaba registrada a su nombre y vinculada a su correo electrónico.
Durante el allanamiento realizado en el domicilio del imputado, los efectivos policiales secuestraron teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos que serán sometidos a peritaje informático. Según las primeras investigaciones, el detenido habría estado contactando a menores mediante mensajes y descargando archivos de contenido ilegal.
El acusado permanece alojado en la Comisaría 22.ª de Rodeo a la espera de la audiencia de formalización que deberá realizarse en las próximas 72 horas, donde se determinará la situación legal del imputado y las medidas cautelares aplicables. El caso continúa bajo investigación para determinar el alcance de los delitos y posibles vínculos con redes de explotación infantil.