Arrestaron a un iglesiano de 20 años por acosar a chicos y tenencia de pornografía infantil

Un joven de 20 años fue detenido este jueves en la localidad de Rodeo, departamento de Iglesias, como presunto responsable de los delitos de grooming y tenencia de material de abuso sexual infantil. El operativo fue realizado por personal de la Brigada de la UFI Norte bajo la dirección del fiscal Sohar Alfredo Aballay y con autorización del juez de Garantías de la Segunda Circunscripción Judicial.

La investigación se inició a principios de octubre tras recibirse una denuncia desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la organización internacional Missing Children. El reporte alertaba sobre la descarga de material de explotación sexual infantil desde una dirección IP correspondiente a la localidad de Rodeo. Las pesquisas permitieron individualizar al sospechoso, identificado como Acosta, y establecer que la cuenta utilizada para las descargas estaba registrada a su nombre y vinculada a su correo electrónico.

Publicidad

Durante el allanamiento realizado en el domicilio del imputado, los efectivos policiales secuestraron teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos que serán sometidos a peritaje informático. Según las primeras investigaciones, el detenido habría estado contactando a menores mediante mensajes y descargando archivos de contenido ilegal.

El acusado permanece alojado en la Comisaría 22.ª de Rodeo a la espera de la audiencia de formalización que deberá realizarse en las próximas 72 horas, donde se determinará la situación legal del imputado y las medidas cautelares aplicables. El caso continúa bajo investigación para determinar el alcance de los delitos y posibles vínculos con redes de explotación infantil.