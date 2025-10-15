Desde que blanquearon su relación y decidieron compartir su vida en Turquía, María Eugenia "La China" Suárez y Mauro Icardi se han mostrado inseparables. Sin embargo, lo que más llama la atención y genera comentarios positivos entre sus seguidores es la naturalidad con la que el futbolista ha asumido un rol de contención y afecto con los hijos de la actriz: Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña.

La propia China Suárez fue la encargada de mostrar en sus historias de Instagram las fotografías que confirman el tipo de vínculo que Icardi mantiene con sus "cositas lindas". En las imágenes se ve al delantero compartiendo momentos de juego, risas y complicidad con los tres niños.

"Mis hijos lo aman. Todo va fluyendo muy bien. Y eso para mí es muy importante", había revelado la artista en una entrevista reciente, dejando claro que el buen feeling entre el deportista y sus hijos fue un factor clave para consolidar la relación.

Esta no es la primera vez que la pareja hace público el afecto que los une como familia ensamblada. Meses atrás, Icardi había dedicado emotivos posteos a Rufina por su cumpleaños e incluso se lo vio compartiendo en redes un video jugando con Amancio. Además, en ocasiones anteriores, el futbolista mostró un par de botines con las iniciales de los hijos de la China, en una clara señal de que los ha integrado por completo a su vida.

Pese a los conflictos mediáticos con su ex, Wanda Nara, el delantero se ha concentrado en construir una relación estable con la actriz. La China, por su parte, se muestra radiante y feliz con su presente, asegurando que se encuentra en un momento de gran calma y que el apoyo que recibe de Icardi la hace sentir que está "armando una familia".