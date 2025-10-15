Rusherking volvió a ser el centro de la polémica este fin de semana, aunque esta vez no por un lanzamiento musical, sino por la filtración de contenido privado que él había compartido en su círculo más íntimo de seguidores en Instagram. El artista, que en junio oficializó su separación de Ángela Torres, se vio envuelto en un escándalo luego de que los videos de una fiesta multitudinaria en su casa se viralizaran en las redes.

El material, que incluía momentos del encuentro y lo mostraba muy cerca de la streamer Cam Nair, había sido originalmente subido a la lista de "Mejores Amigos" de su cuenta. Sin embargo, uno de sus contactos en la red social decidió difundir el contenido, lo que provocó la indignación del trapero.

Ante el revuelo generado y la rápida propagación de los videos en plataformas como X (ex Twitter), Rusherking utilizó sus historias de Instagram para expresar su profundo malestar y decepción.

Visiblemente enojado y sintiéndose traicionado, el artista apuntó directamente contra el responsable de la filtración: “Pensé que en 'mejores amigos' tenía a gente de confianza, se ve que no. Claramente,” comenzó su descargo.

La reacción del cantante no terminó allí, sino que lanzó una fuerte advertencia que revela su intención de ir hasta el fondo para identificar al traidor. “Ustedes tranquilos que ya me voy a enterar quién fue,” sentenció, dejando en claro que el incidente tendrá consecuencias para la persona que vulneró su privacidad y su confianza.