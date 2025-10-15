Pablo Laurta: tras declarar "todo fue por justicia", será imputado por el doble femicidio de Córdoba

Pablo Laurta, acusado del doble femicidio de su expareja Luna Giardina y de su suegra Mariel Zamudio en Córdoba, así como del asesinato de su chofer Sebastián Martín Palacio, fue trasladado este miércoles desde la Comisaría Segunda de Gualeguaychú hacia Concordia para prestar declaración indagatoria. Antes de partir, el imputado se refirió a los hechos ante medios locales afirmando que "todo fue por justicia".

El acusado enfrentará hoy la imputación formal por el homicidio agravado de Palacio ante la fiscal Daniela Montangie, con asistencia de un defensor oficial. Durante la audiencia se solicitará su prisión preventiva, la cual podría ser resuelta en el mismo acto o mediante acuerdo entre las partes. Posteriormente, se prevé su traslado a Córdoba para enfrentar la causa principal por el doble femicidio ocurrido la semana pasada.

Según la investigación judicial, Laurta habría ingresado el sábado al mediodía a la vivienda de su expareja en Córdoba y habría asesinado a Giardina de un disparo en la cabeza. En el mismo hecho, también habría matado a su exsuegra, Mariel Zamudio, para luego llevarse a su hijo de cinco años. Las autoridades sostienen que el hombre planeaba huir hacia Uruguay, país donde residía anteriormente junto a Giardina y el niño.

La detención de Laurta se produjo el domingo pasado en Gualeguaychú luego de una investigación que incluyó el secuestro de su hijo y el hallazgo del cuerpo mutilado del chofer Sebastián Martín Palacio. El automóvil de Palacio había sido incendiado en Córdoba, mientras que su cadáver fue encontrado a la vera de un camino entre Puerto Yeruá y General Campos. Se conoció que Luna Giardina, de 24 años, habría escapado años atrás desde la localidad de Buceo, en Montevideo, con el niño rumbo a Córdoba, buscando alejarse de Laurta.