Wanda Nara preguntó a Cachete Sierra el origen de su apodo y la respuesta fue viral: "Digna de un meme"

El reality de cocina MasterChef Celebrity sumó una cuota de humor y picardía durante la última emisión, cuando la conductora, Wanda Nara, le hizo una pregunta inesperada y muy personal a Agustín "Cachete" Sierra.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
El actor tuvo que dar explicaciones sobre el origen de su famoso apodo.

MasterChef Celebrity se caracteriza por ser mucho más que un programa de cocina. Cada noche, el ciclo combina las recetas con anécdotas, emoción y la cuota de humor que aportan tanto el jurado como la conductora. En esta dinámica, Wanda Nara busca generar un clima divertido y arrancar declaraciones que aporten al show.

Lo que nadie imaginó es que la conductora lograría descolocar a Agustín “Cachete” Sierra con una consulta que fue calificada de “bastante particular”. Nara le disparó directamente: "¿Por qué te dicen cachete?".

El actor se quedó mirando a la conductora, inicialmente convencido de que la pregunta se trataba de una broma. Incluso hizo un gesto a cámara dando a entender que la respuesta era más que evidente. Sin embargo, respondió con picardía, explicando que el apodo viene de su infancia: "De chiquito tenía muchos cachetes y salió de ahí... Siempre fui cachetón, de arriba y de abajo". Finalmente, explicó que el sobrenombre fue mutando a 'cachete', un término que le parecía "más amistoso".

Aunque la explicación fue simple, la reacción de Cachete Sierra al recibir la consulta fue notable, y todos coincidieron en que su gesto fue "digna de un meme".

