MasterChef Celebrity se caracteriza por ser mucho más que un programa de cocina. Cada noche, el ciclo combina las recetas con anécdotas, emoción y la cuota de humor que aportan tanto el jurado como la conductora. En esta dinámica, Wanda Nara busca generar un clima divertido y arrancar declaraciones que aporten al show.

Lo que nadie imaginó es que la conductora lograría descolocar a Agustín “Cachete” Sierra con una consulta que fue calificada de “bastante particular”. Nara le disparó directamente: "¿Por qué te dicen cachete?".

El actor se quedó mirando a la conductora, inicialmente convencido de que la pregunta se trataba de una broma. Incluso hizo un gesto a cámara dando a entender que la respuesta era más que evidente. Sin embargo, respondió con picardía, explicando que el apodo viene de su infancia: "De chiquito tenía muchos cachetes y salió de ahí... Siempre fui cachetón, de arriba y de abajo". Finalmente, explicó que el sobrenombre fue mutando a 'cachete', un término que le parecía "más amistoso".

Aunque la explicación fue simple, la reacción de Cachete Sierra al recibir la consulta fue notable, y todos coincidieron en que su gesto fue "digna de un meme".