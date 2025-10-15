El estudio de Vorterix fue testigo de un momento inesperado y sumamente divertido durante la visita de Fede Bal al programa de Mario Pergolini. Lo que inició como una confrontación planeada por el conductor se convirtió en una muestra de la indomable faceta de seductor del actor, dejando a todos sorprendidos.

Pergolini, conocido por sus cruces ácidos y su estilo irreverente, tuvo la idea de confrontar a Bal con una politóloga, una experta que supuestamente lo "corregiría" sobre ciertas actitudes o declaraciones polémicas. El conductor buscaba generar incomodidad o un debate acalorado.

Publicidad

Sin embargo, el guion se desvió por completo. Apenas la politóloga comenzó a exponer sus argumentos o la "corrección" que tenía preparada, Fede Bal demostró una vez más su manejo de las distancias cortas. Lejos de molestarse o debatir, el actor optó por el flirteo directo y desinhibido, logrando que la profesional cambiara su postura y entrara en el juego de la seducción.

Según trascendió, el clima se distendió completamente en cuestión de minutos. El cruce político o intelectual se desvaneció, dando paso a risas, miradas cómplices y un evidente coqueteo en vivo que nadie, y menos Pergolini, anticipó.

Publicidad

Al ver cómo su plan se desmoronaba y su invitado conseguía "dar vuelta" la situación en tiempo récord, Mario Pergolini no pudo evitar soltar una frase que resumió la escena: "Son como niños", dando a entender que, a pesar de sus intentos por generar contenido más serio o conflictivo, la esencia de Fede Bal y la química instantánea terminaron dominando el estudio.