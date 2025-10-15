Una vecina de Santa Lucía, San Juan, denunció haber sido víctima de un importante robo en su domicilio. La mujer, identificada con el apellido Ortiz, se dedica a la comercialización de cosméticos de la marca Natura.

El incidente ocurrió en su vivienda, ubicada sobre el Lateral Este de Circunvalación, entre las calles Hipólito Yrigoyen y General Paz. La damnificada reportó que el robo se produjo mientras ella se encontraba ausente durante el fin de semana largo.

Publicidad

Según consta en la denuncia, la Sra. Ortiz descubrió el delito al regresar a su hogar el pasado lunes. Los delincuentes habrían ingresado a la propiedad días atrás. El modus operandi incluyó la escalada del portón de acceso y el forzamiento de una reja para lograr entrar a la vivienda.

Una vez dentro, los ladrones se llevaron numerosas cajas con productos de belleza y perfumería. La magnitud del botín se tradujo en una pérdida económica que supera los 4 millones de pesos. Este monto representa un fuerte golpe económico para la trabajadora que se dedica a esta reventa.