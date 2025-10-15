El miércoles comenzó movido para la provincia, y es que un sismo de magnitud 5.5 en la escala de Richter se registró a las 8:43 horas, con epicentro en Chile, a 92 km al Suroeste de Coquimbo, 132 km al Norte de Los Vilos y 205 km al Noroeste del Cerro Mercedario.. El movimiento telúrico también se sintió del lado argentino por la poca profundidad que fue de tan solo 19 km, especialmente en la provincia de San Juan, donde vecinos reportaron temblores leves pero perceptibles.

Según los registros sismológicos, el evento tuvo una profundidad moderada y afectó principalmente a las regiones chilenas de Coquimbo y Atacama, aunque la energía del movimiento cruzó la cordillera y fue detectada en distintos puntos del territorio sanjuanino.

Publicidad

En San Juan, el temblor fue percibido con menor intensidad, principalmente en el oeste provincial, pero también en partes del Gran San Juan donde algunos vecinos informaron haber sentido el movimiento telúrico.

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) continúa monitoreando la actividad en la zona cordillerana. Por otra parte, autoridades recuerdan la importancia de mantener la calma ante estos fenómenos y revisar las medidas básicas de prevención, como asegurar objetos pesados y conocer las salidas de emergencia en los hogares y lugares de trabajo.