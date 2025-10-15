Publicidad
Provinciales > En Santa Lucía

El cantante Juan Cruz Rufino fue detenido por agredir a su pareja durante una discusión

El artista sanjuanino fue aprehendido en la madrugada de este miércoles por personal policial, tras un episodio de violencia de género contra su pareja en su vivienda. La causa quedó en manos del fiscal Fernando Bonomo, del fuero de Flagrancia.

POR REDACCIÓN

Hace 4 horas
Juan Cruz Rufino. (Foto gentileza)

El reconocido cantante sanjuanino Juan Cruz Rufino fue detenido este miércoles en la madrugada luego de protagonizar un episodio de violencia de género en su domicilio del departamento Santa Lucía. La intervención policial se produjo tras un llamado de familiares de la víctima al 911, quienes alertaron sobre una fuerte discusión entre la joven y el músico, con quien tiene un hijo de pocos meses.

Según fuentes judiciales, la pareja de Rufino habría pedido ayuda a sus familiares entre lágrimas, solicitando que fueran a buscar al bebé ante la escalada de violencia dentro de la vivienda. Los efectivos policiales acudieron al lugar y encontraron indicios claros del conflicto: una puerta rota, objetos dañados y señales de agresión hacia la mujer.

Aunque la víctima se habría negado a realizar la denuncia formal, los agentes actuaron de oficio debido a la evidencia presente en el lugar y procedieron a la aprehensión del artista. La causa quedó bajo la órbita del fiscal Fernando Bonomo, del fuero de Flagrancia, quien ordenó las primeras diligencias y la toma de declaraciones.

Fuentes del caso indicaron que se evalúa la situación legal de Rufino y no se descarta que, en las próximas horas, se realicen pericias médicas y psicológicas para determinar el grado de violencia ejercido.

