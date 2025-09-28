Un violento ataque en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Grand Blanc, Michigan, dejó al menos dos personas muertas y varias heridas. El agresor, un hombre de aproximadamente 40 años originario de Burton, estrelló su camioneta contra el edificio religioso, ingresó disparando con un rifle de asalto y luego provocó un incendio en el interior del templo.

El incidente ocurrió cerca de las 11 de la mañana en esta comunidad situada a unos 80 kilómetros al norte de Detroit. La policía local informó que el tirador fue abatido durante un enfrentamiento, y actualmente no existe amenaza para la población. El jefe de policía de Grand Blanc, William Renye, confirmó la segunda muerte mediante un video en Facebook, y señaló que inicialmente se reportaron nueve heridos, sin precisar si la cifra incluye a la víctima fatal adicional.

Publicidad

El ataque tuvo lugar mientras se celebraba una ceremonia religiosa con cientos de feligreses, incluyendo familias con niños y bebés. Las autoridades no descartan que puedan encontrarse más víctimas a medida que avancen las investigaciones. El Departamento de Policía de Grand Blanc pidió a los ciudadanos evitar la zona mientras contenían el incendio.

La gravedad del suceso llevó a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condenara el ataque calificándolo como "un nuevo ataque dirigido contra los cristianos". En su plataforma Truth Social, Trump escribió: "El sospechoso está muerto, pero aún hay mucho por saber. Este parece ser otro ataque dirigido contra los cristianos de Estados Unidos" y agregó que "esta epidemia de violencia en nuestro país debe terminar inmediatamente".

Publicidad

Por su parte, Pamela Bondi, Fiscal General de Estados Unidos, expresó en redes sociales: "Esta violencia en un lugar de culto es desgarradora y escalofriante. Les pido que se unan a mí en oración por las víctimas de esta terrible tragedia."

El director del FBI, Dan Bogino, confirmó que el personal de la agencia está respondiendo en Grand Blanc para ofrecer el apoyo necesario. En su cuenta de X declaró: "El personal del FBI está respondiendo a Grand Blanc para brindar cualquier apoyo solicitado necesario."

Publicidad

Este ataque se produjo apenas un día después del fallecimiento de Russell Nelson, quien fue el 17° presidente de la Iglesia Mormona y murió a los 101 años en Utah el sábado por la noche. Nelson asumió el liderazgo en enero de 2018 tras la muerte de Thomas Monson y fue el presidente de mayor edad en la historia de la iglesia. Durante su mandato, impulsó que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días no fuera llamada simplemente "mormona" y promovió políticas estrictas sobre las parejas del mismo sexo y la participación de sus hijos en rituales religiosos, aunque estas medidas fueron modificadas posteriormente.

Al momento de su fallecimiento, Nelson dejó esposa, ocho hijos, 57 nietos y más de 167 bisnietos, según el comunicado oficial de la iglesia. El sucesor será elegido por el Cuórum de los Doce Apóstoles tras el funeral, quienes, al igual que el presidente, son considerados profetas por los fieles.

Grand Blanc es un pueblo pequeño cercano a Flint, con una población aproximada de 8.000 habitantes. La iglesia atacada se encuentra rodeada por un estacionamiento y grandes áreas verdes, en una zona residencial. El impacto de este ataque ha conmocionado a la comunidad y genera preocupación por la seguridad en lugares de culto en Estados Unidos.