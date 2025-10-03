La vida de Ayelén Paleo dio un giro drástico desde hace más de un mes, cuando Elizabeth Rodrigo, su madre, fue detenida. Rodrigo es sospechada de ser parte de una red de trata de mujeres. En su rol de fotógrafa, la fiscalía la señala como la encargada de armar los books que luego eran publicados en sitios dedicados a la prostitución, y se cree que también habría sido una de las facilitadoras de esta red.

Mientras Elizabeth Rodrigo aguarda la definición de su situación en uno de los penales del complejo de Melchor Romero, su hija, Ayelén Paleo, busca limpiar su nombre en los medios.

Este viernes 3 de octubre de 2025, Ayelén Paleo habló con "Puro Show" para contar cómo se encuentra su madre y ratificar su inocencia. “Ella es una excelente persona y no tiene nada que ver con todo esto”, aseguró. Según Ayelén, su mamá se dedica a sacar fotos desde hace muchos años, fotos que luego selecciona y usa en su sitio para promocionar su trabajo, y “Nada más”.

Luego, la vedette se quebró al contar cómo ha cambiado su vida desde la detención de Elizabeth. La crisis que atraviesa es “horrible”, y confesó: "Ahora me diagnosticaron con un tema de salud mental".

Ayelén describió su situación actual, marcada por la inactividad y la angustia: "No hago nada, no trabajo y vivo de mis ahorros". Añadió que “estoy todo el día tirada, mirando tele, esperando a mi mamá”.

Paleo hizo hincapié en que este sufrimiento es innecesario, ya que su madre es inocente: “Es horrible esto, no saben lo que se siente estar pasando por esto cuando mi mamá no tiene nada que ver”. Con firmeza, sentenció: “Pongo las manos en el fuego por ella”.

Finalmente, sobre la gran cantidad de cosas que escucha en contra de su mamá, Ayelén fue clara al afirmar que “Me entran por un oído y me sale por el otro lo que digan. Es todo mentira”. Incluso mencionó que muchas chicas le han escrito para confirmarle que conocen a su madre y que ella “no tiene nada que ver” con la acusación.